中國更新陸客來台旅遊合約範本　觀光署籲：儘速以小兩會協商

▲我國目前仍有禁止組團赴陸旅遊的禁團令，陸客來台也持續卡關。（示意圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

中國大陸文旅部近日發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，詳細規範陸客來台的消費機制等方向，讓外界認為兩岸觀光開放露出曙光。對此，交通部觀光署表示，若陸方有善意恢復兩岸旅遊，可儘速透過小兩會進行觀光議題協商。

兩岸觀光未解，我國目前仍有禁止組團赴陸旅遊的禁團令，陸客來台也持續卡關。大陸文旅部去年1月17日率先宣布恢復上海、福建旅客來台團體旅遊，但我方強調，須先透過兩岸旅遊小兩會溝通，朝公平、對等方向開放，至今陸方仍未回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大陸文旅部1月20日發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，針對旅遊合約的訂定、雙方權利義務、合約解除、違約責任等規範，並涵蓋保險、成團人數、退費日期及爭議解決機制。

觀光署指出，依據中國大陸文旅部公布的資料顯示，因應旅遊市場快速發展，原有合約示範文本難以適應市場需求，故針對2013年至2014年間所發布的團體旅遊合約範本全面修訂完善，其中包含團體境內旅遊、團體出境旅遊、來台旅遊、境内旅遊一日遊、境内旅遊組團社與地接社、研學旅遊等6種旅遊合約。

觀光署表示，為確保兩岸旅遊交流健康有序，政府已表明應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，以利政策順利執行。我方台旅會已於去年2月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。若陸方有善意恢復兩岸旅遊，應儘速回覆我方的邀請，透過小兩會進行觀光議題的協商。