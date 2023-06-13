幼兒園餵毒案35人願意檢疫毛髮！　新北市府協助家長與業者談補償

▲新北市府私立幼兒園司法案件進度說明記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市幼兒園餵藥案引發外界關注，新北市副市長劉和然表示，有關毛髮檢驗部分，教育局詢問67位家長後，截至今(13)日上午10時止，有意願毛髮檢測家長35位，已經正式行文給檢方，請他們採驗毛髮。另，有關協助家長求償部分，現階段受害事實雖尚在司法調查中，但市府消保官將協助家長與企業經營者洽談賠補償事宜；並持續聯繫消基會討論提起團體訴訟之可行性。

新北市政府今日上午持續召開私立幼兒園司法案件進度說明記者會，由副市長劉和然主持。劉和然指出，為確保學生的健康與安全，6月8日廢止私立幼兒園設立許可，在園仍有42位學童，對家長生活及照顧影響重大。每位家長及幼兒的需求及實際情況不同，成立專案辦公室採一對一專人服務模式辦理。專案辦公室服務時間為平日下午5至9時、假日上午10時至下午9時。

教育局長張明文表示，未來將持續辦理專業諮詢服務，每週辦理兩次為原則，每週二、週四晚間7至9時辦理，視家長需求進行調整。社會局及衛生局也會聘請專業醫師、心理諮商師及律師，家長針對健康醫療、孩童照顧、心理建設、退費及賠償問題進行一對一專業諮詢。

針對就學安置部分，張明文說，在園尚有42位學童，對家長生活及照顧影響重大；經聯繫截至6月13日上午37位已確認安置方向、3位尚在考慮中、2位協請教育局媒合中。

衛生局長陳潤秋也提到，衛生局已安排「市立土城醫院」、「亞東醫院」及「市立聯合醫院」、「部立臺北醫院」專案提供免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，可撥打醫院專線，將由專人與家長確認兒童狀態、提供快速就醫綠色通道，並為兒童申辦免掛號費與診察費相關流程。