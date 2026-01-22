宣布「台灣革命共產黨」成立！組織喊：推翻中華民國統治階級

▲組織宣布成立「台灣革命共產黨」。（圖／翻攝自Threads／sparktaiwanrci）

記者鄺郁庭／綜合報導

國際組織革命共產國際（RCI）提倡民主集中制，在台灣的成員有經營著社群平台《火花》。最近，該組織對外宣布成立「台灣革命共產黨」，公開喊出要推翻中華民國統治階級的政治主張。貼文詳細描述創黨過程、理念與未來方向，強調這是解嚴後首個以革命共產主義為綱領的政黨。

組織21日在Threads發文「浴火重生：台灣革命共產黨正式成立！」貼文提到，2026年1月17日至18日，來自全台各地以及革命共產國際（RCI）總部的成員齊聚台北，召開創黨大會。會中不僅討論世界與台灣局勢，也為組織接下來的行動與路線設定方向，並透過影像回顧組織一路走來的歷程。

盼帶領群眾 推翻中華民國統治階級

原文也提到，大會第二天回顧組織草創歷史，並結合馬克思主義理論檢討過往路線，通過組織專業化相關決議與黨章。貼文強調，最終全體成員一致通過議案，正式宣布成立「台灣革命共產黨」，「矢志成爲階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義的主導力量。」

組織在文中直言，「作為台灣解嚴後第一個真正以革命共產主義為綱領的政黨，我們矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級的主導力量。」最後組織提到，「改組為革命共產黨，一方面是擦亮招牌，明確宣告以勞工階級解放為志業，另一方面也希望在組織、財務與理論教育上，以更專業的模式推進。」