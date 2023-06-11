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新北幼兒園餵毒案延燒　教育局成立「專案辦公室」協助家長打團體訴訟

▲包括新北市在內的五都直轄市，目前尚未召開私校退場審議會。（圖／記者楊惠琪攝）

▲幼兒園餵毒案延燒，新北市成立私幼專案辦公室。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市板橋區某私立幼兒園爆發疑似餵毒案持續延燒，新北市教育局今（11日）再度說明案件處理進度，昨已成立私幼專案辦公室，每日至少聯絡家長一次，今晚也將再度召開一對一家長諮詢服務，市長侯友宜也將到場關心。此外，新北市府消保官也將協助家長洽談賠補償事宜，主動續聯繫消基會，不排除提出團體訴訟。

新北教育局表示，6月8日廢止私立幼兒園設立許可，對家長衝擊很大，昨緊急成立私幼專案辦公室，以電話聯絡62位家長，並建立後續聯繫方式，預計每日至少聯絡一次，將提供家長就醫資訊及綠色通道、安置討論、園所參觀、學用品準備、法律諮詢等協助。 專案辦公室服務時間：假日上午10:00到晚間9:00、平日為下午5:00到晚間9:00。今晚將持續辦理一對一家長諮詢服務。

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針對外界質疑，新北教育局為何不公開舉辦家長說明會，而是採個別一對一模式，新北教育局表示，因為每位家長、幼兒的需求和實際情況不同，因而採一對一模式，提供個別專業諮詢服務。

新北教育局表示，該園所已在 6月8日廢止設立許可，在園尚有42位學童，對家長生活及照顧影響重大；經聯繫有1位出國、6位考慮中，其他皆已確認安置方向。

新北教育局指出，託藥措施已納入幼兒園基礎評鑑並實施到園稽查，將編訂園務行政管理手冊，提供幼兒園託藥規定、託藥同意書、託藥單等範例。為督促園所建立SOP，託藥措施已納入幼兒園基礎評鑑，後續除列為重點項目，也將不定期到園稽核，加強園所及教保人員託藥的知能。

新北教育局表示，衛生局已安排「市立土城醫院」、「亞東醫院」及「市立聯合醫院」專案提供免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，可撥打醫院專線，將由專人與家長確認兒童狀態、提供快速就醫綠色通道，並為兒童申辦免掛號費與診察費相關流程。

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