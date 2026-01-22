　
社會 社會焦點 保障人權

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

記者許權毅／台中報導

台中五口命案今日首度開庭，主謀李惠雯今日就檢方起訴罪名均全數認罪。李原本在接押時否認銀行法之非法吸金罪，法官問他為何有此轉變？李說自己在獄中讀了法律書籍，才知道自己做錯了，願意認罪。

▲▼李惠雯。（圖／記者許權毅攝）

▲五口命案主謀李惠雯今開庭全數認罪。（圖／記者許權毅攝）

檢方追查，李女在2024年6月接觸王家大姊、二姊以及王母後，先以投資團購事業可以每月穩定獲利10％為由，吸引王家人加入。王母陸續以王父名義開出43萬2千元、30萬、10萬元支票，王家二女兒也以刷卡方式投資30萬元。

之後，李女再介紹「黃金投資」給王家人，騙稱每月刷1兩黃金（約10萬台幣）可以賺取最高8千元佣金。王家人投入款項卻被李轉作他用，王家起疑後，開始遭李惠雯恐嚇，求償530萬「違約金」，最終導致5人決定赴死。

檢方認為，李惠雯惡性重大，甚至串證、滅證，試圖影響證人、妨害偵查，且毫無悔意，具體求處15年以上重刑。

▲李惠雯開庭說，知道自己做錯了。（合成圖／ETtoday資料照）

今日下午開庭，法官黃立宇問李惠雯是否就檢方起訴之銀行法非法吸金、恐嚇取財、詐欺取財、洗錢、偽造私文書等罪認罪？李惠雯表示自己全數都認罪，但辯護律師認為，洗錢罪部分，並非有製造金流斷點，都是李女自己能掌握的帳戶，追究洗錢罪實有誤會。

檢方則說，李女就另名被害人周女詐得130萬不法所得，轉移到他人帳戶或是支付自身債務，犯罪所有權已經更動，就是洗錢；李女聽到這，馬上就說自己不爭執了，全數都認罪，知道自己有錯。

法官黃立宇整理本案犯罪事實，包含李惠雯有使用黃金代購、團購手法、保證獲利10％、刷卡退佣金等行為。李惠雯說自己都認罪，收到錢之後，約有8成是自用，僅2成拿去替人投資。

黃立宇又追問，本案送審接押庭時，李惠雯否認銀行法該罪，為何今日突然又認罪？李惠雯說，這段時間自己一直在思考，是否真的觸法了？在獄中借了很多法律的書籍、問了人，才發現自己觸法了。

▲▼林瓊嘉律師。（圖／記者許權毅攝）

▲王家女婿告訴代理人林瓊嘉說，李女判15年以上去贖罪剛好而已。（圖／記者許權毅攝）

王家女婿朱男告訴代理人林瓊嘉說，李惠雯是否犯後態度良好？要從偵查階段開始看，畢竟李女知道王家5人死亡後，竟然是開始串證，還到醫院說要打藥品維生。

林瓊嘉說，「認罪與贖罪之間，李有認罪該給予肯定，但也是因為罪證確鑿，王家五口用死亡來面對，是多麼絕望？死前還說自己太軟弱、李女太可惡，試問李惠雯要如何面對5名往生者？王家女婿不會做任何調解，請法院做出如檢方處15年以上之刑，讓李惠雯有生之年贖罪。」

01/20 全台詐欺最新數據

台中市去年7月發生王家五口命案，幕後是遭以團購包裝詐騙的女子李惠雯給詐欺，總計刷了53次卡、639萬黃金，李惠雯威脅恐嚇，導致王家選擇走上絕路，以死反抗李惠雯。今日台中地院首度開庭，李身著囚服模樣也曝光。

