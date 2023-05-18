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社會 社會焦點 保障人權

北部某幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方搜索逮1女扣證物

▲▼無縣市最新消息。

記者戴上容、鄒鎮宇／新北報導

新北某幼兒園一名趙姓女老師對3名幼童餵藥，讓幼童出現情緒易怒及自殘等行為，經家長詢問才讓案情曝光。警方獲報後，立刻對幼兒園進行搜索並查扣關證物，也依傷害罪、凌虐妨害幼童發育罪送辦趙女。事後，趙女以2萬元交保離開。

警方表示，該幼兒園有3名幼童於2月到4月間出現情緒易怒及自殘等行為，紛紛跟家長說被老師餵食不明藥物及遭到不當體罰，因此家長本月14日警局報案。

警方獲報後，立即通報教育局、婦幼警察隊及分局防治組等單位，並組成專案小組，報請新北檢指揮偵辦，並於18日晚間8時37分上門查扣智慧型手機1隻、電腦主機1台、螢幕1台及滑鼠1個，並將趙女帶返所釐清。訊後將趙女依傷害罪、凌虐妨害幼童發育罪嫌移請新北檢偵辦。

新北教育局表示，目前正配合檢調查察，相關事實須待調查結果釐清確認；另外，目前該園已將該師調離現職靜待調查。倘查證確有不當對待幼生之行為，本局將勿枉勿縱、嚴懲不貸，最重裁罰行為人60萬，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員。

【18日晚間10時22分更新】

趙女被送辦後，檢方諭知2萬元交保，趙女家屬18日晚間也到新北地檢署辦保。趙女交保後，不發一語並拒絕採訪而直接離開。

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