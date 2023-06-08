快訊／新北幼兒園餵藥案　檢方諭令2老師3萬交保

記者柯沛辰／綜合報導

新北市板橋一所私立幼兒園爆出老師餵孩童吃安眠藥，經新北地檢署搜索，帶回幼保師跟園長等5人約談。檢察官複訊後，8日晚間諭令王姓與徐姓女幼保員各3萬元交保，其他3名被告尚在偵訊中。

新北板橋一名幼兒園中班教師日前被3名家長控告，涉嫌以藥物餵食幼童。5月18日，警方前往幼兒園及老師住家搜索，扣回監視器追查，依傷害、藥事法等4罪嫌送辦，當晚檢方諭知2萬交保，該教師也被教育局停職。

事後，家長陸續帶孩子就醫檢驗，驗出「巴比妥」（Barbiturates）及「苯二氮平類」（Benzodiazepines）等藥物，至今已有17名家長報案，控訴新北市府不聞不問。

新北地檢署承辦檢察官8日早上為釐清相關疑點，於清晨6時指揮海山警分局偵查隊發動第二波搜索，針對幼兒園園區及園長、老師等人住處進行搜索，並約談幼兒園園長、老師等5人。

▲園長經8小時筆錄後，轉往新北檢接受複訊。（圖／記者陸運陞攝）

對此，新北市長侯友宜8日首度兩次鞠躬道歉。他表示，板橋幼兒園居心叵測的老師，居然對幼兒做出令人痛心的事情，讓孩子受到如此嚴重的傷害，而對於家長的不安心，「我在這裡，為保護孩子不夠周全，深深給大家致歉」。

隨後，侯友宜強調，此事件他難過也自責，已經要求教育局、衛生局積極調查，未來會繼續捍衛孩子的健康，最後又再度鞠躬一次。

▼侯友宜針對幼兒園餵毒事件鞠躬致歉。（圖／記者林敬旻攝）