▲民進黨還原新北餵藥案時序。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北地檢署29日下午公布板橋幼童餵藥案檢驗結果，36學童未檢出巴比妥及苯二氮平類，國民黨總統參選人侯友宜辦公室則揚言提告副總統賴清德。民進黨發言人張志豪30日表示，國民黨一直惡意操作說民進黨造謠，但抹黑的源頭就是侯友宜6月8日說「幼兒園老師居心叵測」以及新北市府對幼兒園的廢照與裁罰，他呼籲侯市長趕快公布調查報告，向社會大眾解釋，「為什麼要撤除幼兒園執照？」

張志豪表示，在有症狀的孩子和憂心的家長的面前，侯友宜和國民黨還如此見獵心喜，應該立刻道歉。奉勸侯友宜身為新北市長應該是好好面對，守護受害家長跟孩子，而不是把時間浪費在政治口水、提告濫訴。

張志豪攤開時間序指出，5月14日晚間在海山分局首次報案，18日司法單位到園搜索，而侯友宜6月8日在政大接受媒體採訪前，對幼教老師作出不當指控說，「幼兒園老師居心叵測，竟對幼兒做出令人痛心的事」；國民黨新北市議員劉美芳、林國春及立委洪孟楷也在臉書貼文指稱是「餵毒案」。

張志豪直言，新北市政府在6月12日針對該幼兒園廢照及裁處最高罰緩15萬。試問若是本案幼兒園毫無問題，侯友宜為何對該幼兒園急於祭出廢照處分？顯然是自相矛盾。另此案包括BBC在內的國內外媒體多次報導，以及孩子的身體出狀況與戒斷症狀，家長的擔憂也都歷歷在目，侯友宜和新北市府應該再次對外界清楚說明並道歉。

賴清德競辦發言人戴瑋姍表示，自己身為新北市板橋的議員，一開始就想辦法要協助，在這起事件上面，家長一直認為市府沒有給他們安心和滿意的答覆。並且引述臉書「板橋區餵毒幼兒園-受害者聯盟」的內容指出，這群受害家長的心理是相當沈重也無法接受。

戴瑋珊直言，因為孩子的描述是清楚明白，這段時間的身心狀況，家長非常清楚。過了22天後才入園採檢，也有家長認為不夠迅速，才轉去驗頭髮。雖然很慶幸沒有藥物殘留，但孩子們的戒斷症狀都是真的，醫生也臨床判斷可能疑似服用這樣的藥物。

戴瑋姍也還原賴清德完整逐字，她表示，賴清德早在10日就以醫生身份發言，「我非常希望新北市政府一定要慎重照顧這些孩子，尤其要組一個醫療的小組，這個小組至少一定要有小兒神經科的醫師、兒少精神科的醫師，還有其他必要領域的專業人員，而且要追蹤相當的時間，給予必要的治療或者是協助，否則我擔心會有一些後遺症出現。」

12日又重申，「因為大家想一想，如果這些孩子是我們自己的孩子，我們自己的孫子，那我們會有多難過，我們應該將心比心，這時候最重要就是孩子的健康，所以我還是要強調，請侯市長或新北市政府，應該要盡速成立醫療團隊保護這些孩子的健康，侯市長加油一定要好好照顧小孩子。」

戴瑋珊表示，賴清德用非常溫暖的醫師角度懇請市政府要聽進去這樣的建議，因為這樣的藥物在孩子身體裡面即便代謝掉還是可能會有後遺症，影響孩子的成長。

戴瑋姍表示，此案從他字案轉成偵字案，代表並沒有因為毛髮未檢出而停止，新北地檢也明確表示「針對告訴之事實尚有諸多待比對確認之處」，行政調查和醫療團隊都應該要持續進行，所以侯友宜不要急著抹黑、定調是烏龍事件。呼籲侯市長趕快公布調查報告，向社會大眾解釋，為什麼要撤除幼兒園的執照。