累積10家長提告！幼兒園餵安眠藥風波擴大　家長控新北市府態度消極

▲羅致政、邱泰源陪同被害孩童家長開記者會。（圖／羅致政辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北板橋區幼兒園日前傳出女老師餵食兒童安眠藥物，引發社會譁然。目前已有9名孩童驗出藥物殘留、10名受害孩童家長報案，受害孩童家長2日在立委羅致政、邱泰源陪同下召開記者會，家長控訴園方與新北市府態度消極、看新聞才知道要送醫檢驗。也有家長指出，新北教育局至今只打過一次電話，完全沒有提供檢驗或轉校的協助。

新北板橋一名幼兒園中班教師被3名家長控告，涉嫌以藥物餵食幼童，警方前往幼兒園及老師住家搜索，扣回監視器追查，依傷害、藥事法等4罪嫌送辦，檢方諭知2萬交保，該教師也被教育局停職。而陸陸續續傳出多位孩童於家長自行送醫藥檢後，發現有巴比妥等藥物殘留。

目前驗出苯重氮基鹼（Benzodiazepines）、巴比妥等藥物（Barbital）， 曾任台大醫院主治醫師的立委邱泰源指出，巴比妥一般用在小兒癲癇，已非第一線用藥，需要專科醫師開立、非常謹慎使用，該類藥物並非針對孩童常見會使用之藥品，此藥會影響中樞神經傳導，吃太久影響就會很明顯．

至於苯重氮基鹼（Benzodiazepines）部分，邱泰源解釋，這是常見的安眠藥，屬管制藥品第四級，開立的條件非常嚴格，「要給大人吃都得很小心了，怎麼還會給小孩子吃？」邱泰源示警，這種藥品還會有成癮性，不該用在孩子身上。一定要針對這些孩童長時間追蹤複查、將傷害降到最低。

羅致政表示，2日早上詢問海山分局才得知，目前已累積7位家長前往報 案，且學童分布於不同班級，並非於涉案女老師所屬之中班，五月底接獲該校家長陳情，擔心孩童同樣被餵食藥品，因而主動至林口 長庚醫院驗藥，並驗出巴比妥藥物殘留，幼兒園老師餵藥事件恐是冰山一角。

羅致政指出，受害學童分布於小班，甚至傳出其他班級孩童也有驗出相 關藥物反應，而涉案女老師為中班老師，跨班餵藥行為園長、各班級導師是否知情？是否有協助餵食藥物？市府、檢調應擴大調查釐清，是否僅是單一老師個案， 還是整體幼兒園教師皆許可該餵藥行為？而家長個個人心惶惶，相關單位更應主動、積極協助全校孩童提供相關檢查。

羅致政直言，案件曝光至今已兩週，家長求助無門，市府被動消極，延誤蒐證時間，且餵食藥物僅是單一個案嗎？檢調應加速偵辦，才能讓家長及孩童安心，而學校突然歇業，學生們將何去何從，相關單位也應積極、 主動協助，別讓受害家長哭求無門。

而陳情人表示，看到餵藥事件報導後，回想家中孩童同樣也有類似情緒不穩、暴躁之行為，因而擔心孩童是否也有被餵食藥物，並自行前往醫院做各項檢驗，並於31日檢驗報告出來證明孩童血液有巴比妥藥物殘留，同步也在家長群組內，發現還有多位家長陪同孩子自行至醫院檢驗，也發現有相關藥物殘留，案發至近已兩週，新北市政府僅透過電話聯繫，留下聯絡方式供有需求之家長聯繫，態度消極且被動。