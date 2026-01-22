網傳桃園雞白湯名店「化學調湯」　拉麵老闆怒聲明：肉味無法取代

▲網傳桃園雞白湯名店「化學調湯」，老闆怒發聲明。（圖／翻攝三冬麵鋪粉絲團）



網搜小組／許力方報導

號稱桃園最強的雞白湯拉麵排隊名店「三冬麵鋪」近日傳出遭人造謠，「湯頭使用化學調味料」，店家透過臉書粉絲團正面回應，自家湯頭使用全雞熬製，是不是天然多數人應該都吃的出來，底下大批老饕客紛紛力挺，直喊「支持提告」。

Threads謠言瘋傳 店主正面對質



三冬麵鋪曾獲選全台必吃十大拉麵店，一周只營業4天，一天只賣3小時，是桃園在地排隊名店，招牌的雞白湯濃稠不膩，有部落客形容「雞白湯喝完會讓你嘴唇黏住的等級」。近日店家卻發現，Threads上有網友在相關推薦文留言瘋傳「聽離職店員說加了一堆調味粉，一堆化學物質混下去變濃郁湯頭。」

店主氣得留言正面對質，以「聽說」方式轉述：「湯頭使用調味粉與化學物質」等內容，與事實不符，已經影響商譽，警告該網友公開道歉並刪除相關留言。當事人21日隨即道歉，聲稱先前留言是轉述他人說法，未經查證即發表，無意影射三冬麵鋪食安或製程問題。

事後，店家正式發文澄清，自家平均一碗湯使用555g的全雞、雞骨、雞腳熬製。「我們就是靠這立足的，不容質疑！」可以接受主觀口味不合，但惡意散布毀謗編造不實，羞辱一群熱愛料理與美食的人，就不能坐視不管。不過對於造謠帳號他們已經不想糾纏。

老闆澄清熬雞本味 嗆肉味難取代



店家強調，化學調味、濃縮精只能提升直接鮮味、些微香氣，天然雞本味與肉味是無法取代的，相信多數人應該吃的出來，是業務湯還是天然湯頭。粉絲留言支持提告，提及店家已經花了幾百萬在設備上，老闆回應「把前五年賺的錢全部歸零，再從頭來過，真是視金錢如糞土的笨蛋啊我？」