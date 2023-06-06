「幼兒園餵藥案」家長控態度消極　新北教育局本周將開說明會

▲新北板橋某私立幼兒園爆教保員疑餵幼童安眠藥，教育局本周將開說明會。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒，截至目前為止已有15名家長報案，土城醫院昨入園採檢16名幼童血液，結果近日出爐。針對民代、家長控訴，新北市態度消極，調查進度緩慢，新北教育局今（6日）表示，本周將邀集60多名學生家長召開說明會，讓家長瞭解事件發生經過、調查進度與採檢、安置計畫等。

新北教育局表示，該園所原有約67名學生就讀，部分學生已轉至其他園所就讀，目前還有40多人就讀，事件園所因租約到期，原本就預訂營業至今年7月，但強調相關司法與行政調查仍會持續，本周也將邀集園所家長召開說明會，讓家長關切的事發過程、調查進度與篩檢、安置計畫，面對面跟家長說明。

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新北教育局指出，該園所涉及的刑事責任，尊重檢調偵辦權責，但教育局會針對不當對待孩子的部分，依據教保服務人員條例予以從嚴裁處，裁處行為人最高罰鍰60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員；同時廢止幼兒園的設立許可，並裁負責人最高罰鍰6萬元。強調會以最快速度完成調查，讓家長安心。

針對外界批評處理新北市府態度消極，教育局表示，一發現教保人員疑有餵食管制藥品事件，立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，主動報請新北地檢署啟動司法調查。目前社會局針對受害者一對一進行個案追蹤、家訪；衛生局啟動「到園檢驗」專案，協調土城醫院到園採檢；教育局也採專案方式逐一聯絡家長，了解個別需求，已有部份幼生轉園就讀，將依家長所提需求，即時媒合私立幼兒園協助幼生安置。