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餵藥案家長上街抗議　王婉諭痛批侯友宜：行政怠惰甩鍋中央

▲▼王婉諭與民團新北舉辦「不藥傷害我的孩子」活動。（圖／時代力量提供）

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／時代力量提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北幼兒園餵藥案延燒，時代力量黨主席王婉諭委員18日出席「不藥傷害我的孩子」活動，她痛批，這次新北市處理延宕的情形離譜至極，自己從5月至今陪著家長們到處陳情，上周四帶著十幾個爸爸媽媽，拜訪衛福部次長王必勝，就是因為新北市長侯友宜帶領的新北市政府，拖延打混、行政怠惰、甩鍋中央，第一時間沒有保全證據，到現在真相未明。

「不藥傷害我的孩子」活動由王婉諭、中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君、「共同守護孩子的未來」連署發起人奇寶媽共同舉辦，邀集跨黨派人士和團體出席，提出「幼托法制要完整」、「政府把關要確實」、「幼托老師要支持」、「政府不要踢皮球」、「監視器不要黒畫面」、「不要忽視孩子的傷」3要3不具體訴求，超過2000名家長帶著孩子到場聲援。

王婉諭指出，攤開政府數據，2022年台灣全年新生兒人數只有13萬8千多人，創下歷史新低，但是去年一年內，就發生1萬1950件兒虐案件，這代表，台灣平均每43分鐘，就發生一起兒虐案，家長們今天站在這裡，就是要讓中央跟地方政府知道，這是不應該的，這是家長們不能接受的。

王婉諭強調，今天選擇站在新北市民廣場，就是要請侯友宜好好面對處理延宕的事實：新北市教育局5月15日就接獲通報，結果到6月5日才安排到園檢驗，已過了22天，失去保全證據、即時採檢的黃金時間，導致真相不明、家長擔心受怕，今天大家因為侯友宜的荒腔走板站在這裡，但也要把傷心和憤怒，轉化為改革的力量，讓所有掌握權力的人聽見家長的聲音，一起把保護孩子的法規制度做好。

王婉諭重申3點訴求：第一，幼托法制要完整，我們要讓法律的保障更為積極並且落實；第二，政府把關要確實，全面提升稽查人力、頻率與評鑑標準；第三，幼托老師要支持，必須要解決根本性的幼托勞動困境，像是降低師生比、合理工時的落實、以及心理計畫支持協助。王婉諭強調，在兒少守護的路上，一定會跟大家站在一起，期盼所有人一起努力，給更多孩子平安長大的環境。

時代力量強調，所有擁有公權力、不分黨派的政治人物，對於打造一個孩童安心成長的環境責無旁貸，618「不藥傷害我的孩子」活動之後，將會持續強力監督政府，守護下一代的未來。

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