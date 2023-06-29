汐止幼兒園餵藥案「未驗出藥物反應」　全案簽結

記者黃翊婷／綜合報導

新北市板橋、汐止日前接連發生幼兒園孩童疑似遭餵藥事件，經過連日調查，汐止幼兒園餵藥案的部分，士林地檢署將幼兒尿液送往台北榮總複驗，未驗出苯二氮平類成分，最終認定「無涉及犯罪」，並於昨日（28日）簽結。板橋幼兒園餵藥案則還有待36名幼兒毛髮送驗結果公布，最快7月初就能知道檢驗結果。

▲時代力量立委王婉諭曾與民團在新北市舉辦「不藥傷害我的孩子」活動。（圖／時代力量提供）

針對汐止幼兒園餵藥案，士林地檢署主動分案偵辦，指定機動組主任檢察官率同檢察官指揮新北婦幼警察隊、汐止分局組成專案小組連日積極調查，由於全案涉醫療專業部分，該名幼兒的尿液送交台北榮民總醫院進行複驗，並使用更為精確的「液相層析串聯質譜儀（LC/MS/MS)」檢測，結果未檢出Benzodiazepine（苯二氮平類）成分。

此外，承辦檢察官經家長同意採集該幼兒毛髮，連同孩子今年1月起所服用的一般診所醫師合法開立處方用藥，也一併送交法務部法醫研究所進行鑑驗，經（LC/MS/MS）定性分析法進行檢測，皆未檢出Benzodiazepine及Barbiturate（巴比妥）成分。

士林地檢署表示，調閱相關監視畫面、密集訊問幼兒園、醫檢人員之後，再加上人證、物證、書證、專業醫療及鑑識機關鑑驗結果等證據，最終認定本案「無涉及犯罪」，於是在28日依法報結。

▲板橋幼兒園餵藥案仍在調查當中。（資料照／記者陸運陞翻攝）

至於板橋幼兒園餵藥案，新北地檢署表示，目前已有36名家長提告，也有採集36名幼童的毛髮送請法務部調查局檢驗，鑑定報告預計最快7月初就會有結果，到時會在第一時間向家屬及大眾報告。

行政調查的部分，新北市政府表示，市府5月15日接獲通報後，已立刻啟動行政調查，依法須在60天完成調查，因此最晚將在7月15日前公布調查結果。