　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今日焦點新聞！勇消捨命救人火場衣服堆山　國民年金給付調到5000元

▲0122今日焦點新聞。（AI協作圖／記者許力方製作，經編輯審核）（AI協作圖／記者許力方製作，經編輯審核）

▲0122今日焦點新聞。（AI協作圖／記者許力方製作，經編輯審核）

記者許力方／綜合報導

勇消詹能傑摘面罩捨命救人！3闖火場「衣服堆像山」殉職
基隆市安樂區樂利三街昨（21日）晚間發生住宅火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，連續3度返回火場搜救，疑被濃煙嗆傷昏迷送醫不治。基隆市消防局指出，第三次搜索任務時，詹能傑並未攜帶「共生面罩」，而現場堆積雜物嚴重阻礙逃生與救災動線，救出受困的詹能傑後送醫仍不幸殉職。檢警今下午在基隆長庚醫院相驗，家屬悲慟現身。

相關新聞：詹能傑未帶共生面罩！衝滿屋雜物火場救人殉職　家屬現身醫院相驗

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 安樂區樂利三街住宅火警救災說明 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲安樂區樂利三街住宅火警，現場堆積雜物嚴重。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠
行政院院會今（22日）通過衛福部擬具的「國民年金法部分條文修正草案」，三大規劃包括最低給付的基本數額調高為5000元、新增隨同CPI 3%調整配套，以及放寬排富標準，個人年所得由50萬元調整為60萬元，不動產由500萬元調整為1025萬元。衛福部估計，預估政府一年所需經費約860億元，逾176萬民眾受惠。

相關新聞：國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲立院速審總預算

▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！火山口參觀區封鎖救人
日本熊本縣阿蘇火山中岳第一火山口20日發生觀光直升機墜毀意外，機上3人除日本籍機師外，還有2名台灣旅客，為41歲男子與36歲女子夫妻，目前3人行蹤未明，因火山口地形與火山氣體濃度等因素，嚴重影響救援進度。阿蘇市長松嶋和子22日中午親赴火山口視察後宣布，在搜救出所有失蹤者前，將持續封閉火山口參觀區。

相關新聞：阿蘇火山宣布「封鎖火山口參觀區」　直到救出失蹤者！

▲▼阿蘇火山。（圖／記者周湘芸攝）

▲阿蘇市長松嶋和子宣布，在尋獲失蹤的3人前，將封鎖火山口參觀區域。（圖／記者周湘芸攝）

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價
台股今（22日）早盤續創高，大漲超過600多點，電源供應大廠台達電（2308）觸及1245元漲停價，市值首度超越鴻海（2317），成為台股新二哥，同時美系外資在最新出爐的報告中表示看好台達電未來成長性，目標價由1288元調高至1638元，重申「加碼」評等，強調是首選投資標的。

相關新聞：台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

▲▼ 台股市值前十排行榜、資料來源證交所 。（AI協作圖／記者林潔禎製作，經編輯審核）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佳世達晚間發布重訊！
乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查都正常　一切片…醫頭皮發麻了
耶嫩閃婚二伯員工！　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢
勇消詹能傑殉職！Threads驚現冒名詹母貼文
新加坡「星光部隊」傳撤台　專家：在試探底線
快訊／國道一號「火燒車」　車輛回堵2公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今日焦點新聞！勇消捨命救人火場衣服堆山　國民年金給付調到5000元

丟臉！台遊客為拍照無視清萊白廟「禁停留令」　奈何橋上與人互毆

新人尾牙抽中10萬「不願請客」　老鳥喊不會做人：這也捨不得花

日本超商「收據記得拿」他曝驚喜優惠：免費換飲料！一票都換過

中國更新陸客來台旅遊合約範本　觀光署籲：儘速以小兩會協商

南鐵地下化年底通車　台南站「漂浮大屋頂」亮相

北科附工校長遭控違法收費、掩蓋霸凌　教育部：已要求派代理校長

踩木屐登記！幻術大仙「我們結婚了」　粉絲嗨：幸福，過去～

明天輻射冷卻再探10度以下　下周北東降雨機率增

當漂亮女生很花錢？她一算「一年要40萬」　兩派戰翻：很沒必要

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

今日焦點新聞！勇消捨命救人火場衣服堆山　國民年金給付調到5000元

丟臉！台遊客為拍照無視清萊白廟「禁停留令」　奈何橋上與人互毆

新人尾牙抽中10萬「不願請客」　老鳥喊不會做人：這也捨不得花

日本超商「收據記得拿」他曝驚喜優惠：免費換飲料！一票都換過

中國更新陸客來台旅遊合約範本　觀光署籲：儘速以小兩會協商

南鐵地下化年底通車　台南站「漂浮大屋頂」亮相

北科附工校長遭控違法收費、掩蓋霸凌　教育部：已要求派代理校長

踩木屐登記！幻術大仙「我們結婚了」　粉絲嗨：幸福，過去～

明天輻射冷卻再探10度以下　下周北東降雨機率增

當漂亮女生很花錢？她一算「一年要40萬」　兩派戰翻：很沒必要

張鈞甯睡車上搞自閉！阮經天借空屋「怕妳太幸福」　曝許光漢片場藏神秘小本本

AIT谷立言喊「自由不是免費」　總統府籲藍白審預算：別再內耗

柯震東34歲還在演「高中生打手槍」！王淨看完0反應　他自豪醫美強：絕不退讓

支持更保各分會的推手　更保橋頭分會外聘督導聯繫會議交流更深層

周天成直落二橫掃前球王　戚又仁扳倒世界第3寫最大驚奇

佳世達重訊：「砸32億元」入股東科！　取得35%股權

剴剴戰士轟社工應重判　女牙醫作證保母誤導「一次斷3牙」原因

今日焦點新聞！勇消捨命救人火場衣服堆山　國民年金給付調到5000元

世博台灣Tech World館元宵節在嘉義登場　三大劇場都將展出

勇消詹能傑殉職！竟有人「冒名詹母」發文炒流量　家屬悲痛籲檢舉

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

生活熱門新聞

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！

寶雅「正妹店員」被問翻！網讚：像夏于喬

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

霍諾德徒手攀101「怎大便尿尿」？本人解答

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

北部失守10度大關！今明冷氣團發威「冷一整天」

冷氣團「最猛時刻」北台灣跌破個位數

阿蘇火山口「畫面震撼曝光」　台人回憶：真的是用命在賭

女患者「3度罹癌」全緩解！醫：成功非奇蹟

不是鳳梨酥！送日本朋友「1款小零食」被讚爆

霍諾德爬101萬一掉下來怎辦？藝人保鑣解答

詹能傑殉職...她不捨：再聽不到你叫我阿母

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

《Moving異能2》奉皙確定換人演！

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面