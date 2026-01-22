今日焦點新聞！勇消捨命救人火場衣服堆山　國民年金給付調到5000元

▲0122今日焦點新聞。（AI協作圖／記者許力方製作，經編輯審核）



記者許力方／綜合報導

勇消詹能傑摘面罩捨命救人！3闖火場「衣服堆像山」殉職

基隆市安樂區樂利三街昨（21日）晚間發生住宅火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，連續3度返回火場搜救，疑被濃煙嗆傷昏迷送醫不治。基隆市消防局指出，第三次搜索任務時，詹能傑並未攜帶「共生面罩」，而現場堆積雜物嚴重阻礙逃生與救災動線，救出受困的詹能傑後送醫仍不幸殉職。檢警今下午在基隆長庚醫院相驗，家屬悲慟現身。

▲安樂區樂利三街住宅火警，現場堆積雜物嚴重。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠

行政院院會今（22日）通過衛福部擬具的「國民年金法部分條文修正草案」，三大規劃包括最低給付的基本數額調高為5000元、新增隨同CPI 3%調整配套，以及放寬排富標準，個人年所得由50萬元調整為60萬元，不動產由500萬元調整為1025萬元。衛福部估計，預估政府一年所需經費約860億元，逾176萬民眾受惠。

▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！火山口參觀區封鎖救人

日本熊本縣阿蘇火山中岳第一火山口20日發生觀光直升機墜毀意外，機上3人除日本籍機師外，還有2名台灣旅客，為41歲男子與36歲女子夫妻，目前3人行蹤未明，因火山口地形與火山氣體濃度等因素，嚴重影響救援進度。阿蘇市長松嶋和子22日中午親赴火山口視察後宣布，在搜救出所有失蹤者前，將持續封閉火山口參觀區。

▲阿蘇市長松嶋和子宣布，在尋獲失蹤的3人前，將封鎖火山口參觀區域。（圖／記者周湘芸攝）

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海 美系外資上調目標價

台股今（22日）早盤續創高，大漲超過600多點，電源供應大廠台達電（2308）觸及1245元漲停價，市值首度超越鴻海（2317），成為台股新二哥，同時美系外資在最新出爐的報告中表示看好台達電未來成長性，目標價由1288元調高至1638元，重申「加碼」評等，強調是首選投資標的。

