參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！在場員工1人1台

▲有公司尾牙普發筆電。（圖／原PO授權引用）



記者鄺郁庭／綜合報導

進入尾牙旺季，許多公司都會準備抽獎活動。有網友透露，他收到朋友訊息，說參加尾牙沒中獎，但在場員工每人普發一台筆電，「原本以為開玩笑，結果是真的。」話題瞬間引發熱議，眾人羨慕不已，「請問公司在哪？怎麼應徵」、「我要在這留言讓老闆看到，讓他多學學。」

這名網友20日在Threads發文提到，朋友跟他說「今天參加尾牙沒中獎，但在場員工每人普發一台筆電」，他起初完全不相信，「原本以為在開玩笑，結果是真的。」貼文中還附上朋友公司尾牙照，只見大螢幕上是一台「15.6吋 AI筆電」。

旅行社小編現身 幽默起鬨「想要公司普發機票」

照片一出，不少人超羨慕，「別人的尾牙總是不會讓人失望」、「太爽了吧，我們沒有中的發醬油」、「我沒有尾牙，也沒有年終，無論如何，請珍惜所擁有」、「這參加獎很狂耶！」貼文還引來「trip.com」小編打趣留言，「留闆看！我也想要公司普發機票。」

公司曝光「遠雄人壽」 前員工曝：尾牙都普發3C

至於原PO朋友在哪上班？從螢幕左上角可見公司 LOGO是遠雄人壽。而先前遠雄人壽也曾因為尾牙掀起討論，不僅辦在五星級的台北漢來大飯店，只要入職滿1年，還可以直接把價值1萬9900元的iPad帶回家；前年則是送員工戴森（Dyson）的產品，福利相當不錯。

值得注意的是，貼文下方還有一名自稱在職員工的網友留言，「雖然是說送筆電，但公司其實是發電子禮卷啦，不是實體。也就是說，可以換平台上所有（吃喝玩樂）品牌的禮券，不是筆電也可以。」還有前員工表示，「我曾經是這間的員工，很久以前開始尾牙就是每人普發3C了。」

※本文獲原PO授權引用。