新人尾牙抽中10萬「不願請客」　老鳥喊不會做人：這也捨不得花

▲▼尾牙,春酒,聚餐,大餐。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲新人抽中10萬元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

尾牙抽獎是許多上班族期待的環節，若中大獎，常會被起鬨請客分享喜悅。近日有網友發文抱怨，公司一名入職剛滿三個月的新人幸運抽走十萬頭獎，結果對方上班時，卻表示不想請客，讓他相當傻眼。貼文曝光後，引起討論。

新人抽中十萬大獎！經理曾喊話請雞排

這名男網友在Dcard上，以「新人尾牙中頭獎不請客」為標題發文，提到上週五公司舉辦尾牙時，一名入職剛滿三個月的新同事運氣極佳，抽到了頭獎十萬元。原PO回憶，當時在吃飯過程中，經理就曾開口說過，無論是誰抽中頭獎，都要請全公司的人吃雞排。

上班日突然說不請客　他傻眼：不知道怎麼做人？

沒想到，到了週一上班日，該名新人卻突然告訴大家，他不想請客。原PO對此感到相當傻眼，他認為公司規模其實不大，上下加起來不到50人，這點錢竟然也捨不得花，難道出了社會，還不知道怎麼做人嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就是不想在你們這種人身上花錢而已吧」、「換你請全公司，好感度爆表」、「陋習該改一改了，老鳥不要像臭要飯的」、「這個新人也是很有Guts」、「他中獎就是他的錢，為什麼要強迫別人花錢請客」、「所以請雞排，每個人都會對他好嗎」、「誰承諾的你叫誰請啊，你又不敢去跟經理要」。也有網友說，「他可能不久後就會離職了，所以不想跟你們混熟」。

01/20 全台詐欺最新數據

當漂亮女生很花錢？她一算「一年要40萬」

當漂亮女生很花錢？她一算「一年要40萬」

參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！

