新聞雲APP改版大福利！5大好康送給你　月領2600枚↑

文／APP活動小組

ETtoday新聞雲APP「搶幣大作戰」會員福利大升級，超狂改版5重送！東森幣最高35倍、更多好禮萬元優惠等你換。5重好康等你拿，快揪朋友一起加入會員，天天看新聞享好康。

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第一重邀友有好康：成功邀請1位好友註冊會員，即可得200枚東森幣。最多可邀請5位好友，1,000枚東森幣等你拿，被邀請的朋友也可得150枚東森幣喔！

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第二重每日簽到新玩法： 新機制！每天簽到可領1枚東森幣，累積簽到愈多天可領愈多，不用連續也可累積！全月無缺席，就能領到單日35枚東森幣，遇周末或國定假日，簽到也有特殊加碼！

第三重全新任務挑戰：新增全民搶寶下注任務、留言任務，任務將持續增加，每天完成全部任務可獲得近百枚東森幣。

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第四重會員獨享優惠：新聞雲app為會員準備千份民宿餐廳獨享優惠，玩遍全台福利持續推出，總價值超過萬元，只限會員專屬趕快加入。

第五重限時購物金：喜從天降活動好評加場！本周末起至6/16(日)，連續四個周末都有購物金大放送，周末、端午連假限時兌換全家購物金！趕快看新聞、解任務累積東森幣吧！

喜從天降小訣竅提醒您，5/25起，連續四個周末（含端午節）當天早上8點至下午5點，超過2,500份超商購物金，7時段每90分鐘準時放送！記得設定鬧鐘提醒，千萬別錯失好康！無論新舊會員，只要下載「新聞雲APP」並註冊成為會員，即可輕鬆領取。



2520份超商購物金，5/25起每週五六日每90分鐘準時開搶，快點設好鬧鐘準備開搶囉！

要怎麼拿免費購物金呢?趕快往下看看，詳細兌換流程！

新會員

1. 下載新聞雲APP 並註冊會員

2.新手任務綁定東森購物網帳號

3.會員中心「好禮回饋區」使用東森幣換好康

舊會員

1.登入新聞雲APP，至「會員中心」>>「好禮回饋區」，使用東森幣兌換

4. 操作步驟圖如下↓↓↓

▲記得天天打開新聞雲APP瀏覽新聞，領取東森幣拿好康！（圖／活動小組提供）

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