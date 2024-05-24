　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新聞雲APP改版大福利！5大好康送給你　月領2600枚↑

文／APP活動小組

ETtoday新聞雲APP「搶幣大作戰」會員福利大升級，超狂改版5重送！東森幣最高35倍、更多好禮萬元優惠等你換。5重好康等你拿，快揪朋友一起加入會員，天天看新聞享好康。

▲立即更新新聞雲APP，馬上享有5重送好康！（圖／活動小組提供）

第一重邀友有好康：成功邀請1位好友註冊會員，即可得200枚東森幣。最多可邀請5位好友，1,000枚東森幣等你拿，被邀請的朋友也可得150枚東森幣喔！

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二重每日簽到新玩法 新機制！每天簽到可領1枚東森幣，累積簽到愈多天可領愈多，不用連續也可累積！全月無缺席，就能領到單日35枚東森幣，遇周末或國定假日，簽到也有特殊加碼！

第三重全新任務挑戰：新增全民搶寶下注任務、留言任務，任務將持續增加，每天完成全部任務可獲得近百枚東森幣。

▲▼新聞雲APP改版，天天打開APP成為會員參加5重送，優惠好禮拿更多！（圖／活動小組提供）

第四重會員獨享優惠：新聞雲app為會員準備千份民宿餐廳獨享優惠，玩遍全台福利持續推出，總價值超過萬元，只限會員專屬趕快加入。

第五重限時購物金：喜從天降活動好評加場！本周末起至6/16(日)，連續四個周末都有購物金大放送，周末、端午連假限時兌換全家購物金！趕快看新聞、解任務累積東森幣吧！

喜從天降小訣竅提醒您，5/25起，連續四個周末（含端午節）當天早上8點至下午5點，超過2,500份超商購物金，7時段每90分鐘準時放送！記得設定鬧鐘提醒，千萬別錯失好康！無論新舊會員，只要下載「新聞雲APP」並註冊成為會員，即可輕鬆領取。


2520份超商購物金，5/25起每週五六日每90分鐘準時開搶，快點設好鬧鐘準備開搶囉！

要怎麼拿免費購物金呢?趕快往下看看，詳細兌換流程！

新會員

1.下載新聞雲APP並註冊會員
2.新手任務綁定東森購物網帳號
3.會員中心「好禮回饋區」使用東森幣換好康

舊會員

1.登入新聞雲APP，至「會員中心」>>「好禮回饋區」，使用東森幣兌換
4. 操作步驟圖如下↓↓↓

▲記得天天打開新聞雲APP瀏覽新聞，領取東森幣拿好康！（圖／活動小組提供）

想要一手掌握最快、最即時的消息，記得鎖定新聞雲APP，趕快載新聞雲APP，綁定東森購物帳號馬上領300枚東森幣！天天登入看新聞，一起領幣拿好康！點我下載新聞雲APP

ET快訊
快訊／陳沂加入SWAG！　透紗內衣撩裙
雞排妹現身青島東路！幫管制人流：請大家去濟南路
國中畢旅集體中邪　校方：不同房學生陸續有狀況
立院場外「正反方集結」！青島東路塞滿人　500名警力部署
快訊／搜索原因曝！賀軍翔被酒店妹告「性騷」
獨／一堆男生走上樓！房東嗆美女租客「當妓院經營」慘了
快訊／賀軍翔首發聲！　人正在拍戲：會配合調查

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

到日本訪友「該帶哪種台灣名產？」　大票人點名1物：現在最流行的

雞排妹現身青島東路！幫管制人流：請大家去濟南路

錢都火鍋也有活蛞蝓！衛生局稽查揪4缺失　限期未改善最重罰2億

職場學習及再適應計畫助「阿公課長」回歸職場　勞雇雙贏

新聞雲APP改版大福利！5大好康送給你　月領2600枚↑

高二生從新竹衝來！手舉「想為民主出一份力」　人潮湧向濟南路

情侶路邊吵架！妹子怒炸脫衣「胸罩也解開」　30秒片驚呆全場

4寶媽「避孕又懷女兒」　婆婆給錢拿掉：試管弄1個兒子！全場逆風

老婆嫌累不跟！他帶媽媽、2孩出門「被罵媽寶」傻眼了

前男友突傳LINE　她點開一看「被甩的心情釋懷」！結局超療癒

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

拿寶可夢比喻讀書進化　講師幽默引導學生思考

辦一場婚禮要花多少錢？　夫妻曝自身經驗：186萬

到日本訪友「該帶哪種台灣名產？」　大票人點名1物：現在最流行的

雞排妹現身青島東路！幫管制人流：請大家去濟南路

錢都火鍋也有活蛞蝓！衛生局稽查揪4缺失　限期未改善最重罰2億

職場學習及再適應計畫助「阿公課長」回歸職場　勞雇雙贏

新聞雲APP改版大福利！5大好康送給你　月領2600枚↑

高二生從新竹衝來！手舉「想為民主出一份力」　人潮湧向濟南路

情侶路邊吵架！妹子怒炸脫衣「胸罩也解開」　30秒片驚呆全場

4寶媽「避孕又懷女兒」　婆婆給錢拿掉：試管弄1個兒子！全場逆風

老婆嫌累不跟！他帶媽媽、2孩出門「被罵媽寶」傻眼了

前男友突傳LINE　她點開一看「被甩的心情釋懷」！結局超療癒

獨／女警被指下海崩潰爆瘦！照片沒馬賽克...痛哭：要怎麼做人

勇士砸9.6億留控球之神？　兩大因素可能促成保羅到湖人聯手詹皇

港府提草案修改法例字眼　廢除「女皇陛下」、「總督」等表述

看到蟑螂別打！環境部教1招「治標又治本」：小強爬過當場死掉

美國防部：3士兵執行加薩人道援助任務受傷　1人傷重送院

日本熱賣行李箱淺藍新色超美！小宅族最愛懶骨頭沙發

院會衝突綠委開告8藍委！　洪孟楷駁斥：都是民進黨先動手

全台串連「我藐視國會」　台中火車站前500人冒雨聚集

藍白國會擴權鐵證＋1？　李正皓曝：被調查者請律師要「主席」同意

到日本訪友「該帶哪種台灣名產？」　大票人點名1物：現在最流行的

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

轉發台灣將回歸祖國　網讚1男星聰明

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」　內容全讚爆

「艾維尼」颱風今晚生成　大迴轉路徑曝光

女兒給大尺度Coser「洗面奶」　爸道歉喊告

吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」

10點開搶！台灣虎航「全線機票799」起　限定4天

準「艾維尼」最新路徑曝！　下周二鋒面襲「豪雨灌西半部」

艾維尼恐是小鋼炮！甩尾把鋒面往南推

青島東路塞爆　議員喊愛國：不當兵可惜了

SWAG再出手！喊話竹北女警加入酬勞豐厚

EZ WAY惹民怨！　海外網購「19元關稅」卻被收30元

立院場外1萬人！民團發送「野百合」號召：破10萬人才會被注意

婆婆一封情勒簡訊　網一面倒支持她開戰

更多熱門

相關新聞

全家限時3天「3大夯品第2件10元」

全家限時3天「3大夯品第2件10元」

周末小確幸快收！全家即日起於全門市祭出限時3天「3大夯品第2杯10元」優惠，包括拿鐵、抹茶拿鐵都有，加碼霜淇淋也可享優惠，且咖啡茶飲不限冰熱、霜淇淋開放口味任選，把握機會衝吃、衝喝一波了。

超商「蔬食新品」一次看！

超商「蔬食新品」一次看！

全家抽0元哈根達斯限時20天開跑

全家抽0元哈根達斯限時20天開跑

「好市多爆強3服務」全免費

「好市多爆強3服務」全免費

2大超商端午節百款粽品開賣了！

2大超商端午節百款粽品開賣了！

關鍵字：

全家全家購物金好禮回饋區app行銷APP活動好康

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

轉發台灣將回歸祖國　網讚1男星聰明

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

硬擠舒淇…森星疑「慘遭主辦除名」

快訊／賀軍翔經紀人不知情：他正在拍戲

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」　內容全讚爆

墾丁畢旅傳「集體中邪」！學校回應了

「艾維尼」颱風今晚生成　大迴轉路徑曝光

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

楊丞琳、陳妍希跟進！

單車正妹裙被絞死　當街上下全空！本尊現身

畢旅傳集體中邪！師：學生覺得是看到那些

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面