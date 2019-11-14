影／建議吳敦義調整不分區人選及排序　王金平：這名單奇奇怪怪

記者羅婉庭／台北報導

國民黨不分區名單出爐後引起諸多爭議，前立法院長王金平14日對此表示，這份名單「好像有點奇奇怪怪的」，但他是國民黨員不論如何還是要投國民黨的票，社會對這個名單有很多意見，黨中央好像也有意做調整，調整後相信國民黨會得到更多支持。

王金平說，現在不分區名單爭議的是內容與排序，如果能夠調整好，國民黨會得到更多支持。社會外界看這份名單「好像有點奇奇怪怪的」，他說明，每個人看法不一樣，橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。

針對國民黨主席吳敦義坦言會將自己的名次往下修，王金平回應，尊重吳敦義的決定，他是黨的最高領導，他有權利做協商、新的決定。既然黨團裡需要有真正能夠坐鎮、領導國家發展方向的人是，他還是應該在安全名單，但第幾名才是安全名單，沒有人曉得，要投完票才知道，萬一安全名單的邊緣，變成「邊緣外」就不妙了，如果帶領黨團的人跟大家的期待不一樣，就不是好事了。

不分區名單除了吳敦義的排序之外，退將吳斯懷與前立委邱毅的兩岸立場令人質疑，王金平對此表示，每個人看法不一樣，反正整個名單，社會就受不太接受，但是不宜針對個人做評論；他也說，現在誰也不敢預測安全名單可以到第幾名，期待國民黨可以到16到18席，12月中下旬才推測得準確。

另外，吳敦義上午在黨部外卻離青壯派黨員靜坐抗議時提及「過去王先生都是排第一」，王金平表示，「我排第一是因為我的時空背景跟他不一樣，我是院長一直連任，大家都沒有任何意見」但現在國民黨面臨的情勢不一樣，吳敦義排第一第十都無所謂，在安全名單就好，但是，國會裡是不是兩大黨都必須要有能領導黨團、網國家最正確的方向走，才是重要的，主席願意到立法院是好的。

▲王金平出席台灣國際發明得獎協會頒獎典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

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