拒絕毒品不上路　大武警深入賓茂村強化毒駕宣導

▲大武分局警方於賓茂村宣導防制毒品駕駛。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升民眾交通安全觀念並防制毒品危害，大武警察分局日前前往太麻里鄉賓茂村，配合村內舉辦的鄉政說明會進行交通安全宣導，特別針對近年日益受到關注的「毒品駕駛（毒駕）」議題加強說明，期盼透過面對面宣導方式，深化民眾對毒駕危險性的認識。

大武警察分局指出，毒品不僅嚴重危害施用者身心健康，施用後駕駛車輛更會影響判斷力、反應速度與專注力，極易導致交通事故，對自身及其他用路人生命安全構成重大威脅。警方於說明會中向民眾介紹常見毒品類型，包括K他命、安非他命、大麻，以及近年流行的混合式毒品咖啡包等，並提醒部分毒品外觀包裝新穎，常以提神、放鬆為噱頭誤導民眾，實際上仍屬違禁毒品，施用後駕車即構成毒駕行為。

警方進一步說明，依現行法令規定，毒駕一經查獲，除將面臨高額罰鍰外，若因毒駕肇事，還可能涉及刑事責任，後果相當嚴重。員警也透過實際案例分享，讓民眾了解毒駕事故往往造成難以挽回的傷害，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。

大武警察分局強調，交通安全需全民共同維護，警方除持續加強路檢與取締作為外，也將持續深入社區、部落及各類集會場合辦理宣導活動，建立「拒絕毒品、拒絕毒駕」的正確觀念。警方同時呼籲，民眾若發現可疑毒品或疑似毒駕情事，可立即撥打110或向警方通報，攜手守護地方交通安全與居民生命財產安全。