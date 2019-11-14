向郭柯示好？若不滿國民黨不分區名單…張善政：還有民眾黨可以投

▲張善政。（圖／Hit Fm《羅友志嗆新聞》製作單位提供）



記者呂欣玫／台北報導

國民黨2020大選不分區立委名單一公開，隨即掀起藍營支持者和黨內人員的反彈。對此，國民黨副總統參選人張善政14日表示，整體來講是沒有辦法符合期待，國政顧問團將全力把焦點放在總統、副總統選戰，跟不分區就切割，甚至語出驚人地說，就算真的不喜歡國民黨的不分區名單，「政黨票還有民眾黨可以投。」

張善政受訪時表示，國政顧問團很多成員反映是非常高比例的失望，這份名單是有不錯的人像曾銘宗，但「整體來講沒辦法符合期待」國政顧問團就盡其在我，全力把焦點放在總統跟副總統，當然期待總統選上後，立法院也能過半，施政會比較有效率，但當國民黨不能過半時，優先順序還是要讓韓國瑜選上。

對於黨主席吳敦義自列不分區安全名單，張善政說，排名第幾國政顧問團也有些討論，大家的共識是吳敦義排第15名最漂亮，這是表現他的氣度跟企圖心，大家會有動機來投票。

張善政也說，吳敦義想要當立法院長合理，他的歷練當立法院長是綽綽有餘，所以他排第15是為了將來的立法院運作順暢，應該要給他上，一定是這種企圖心，萬一政黨票沒有到第15名，也讓給黨裡面優秀的人才，展現氣度。

至於國民黨不分區名單沒有辦法符合期待，張善政指出，就算真的不喜歡國民黨的不分區名單，總統也要支持韓國瑜，最重要的目標是要下架蔡英文，「政黨票還有民眾黨可以投」只要不要投民進黨就好。此話一出馬上被追問是否在向郭柯合作示好？張善政則說，「這是在嗆民進黨，再怎麼樣也不會投你的票！」

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