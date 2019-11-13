國民黨不分區前15名加起來904歲　吳敦義71歲最資深

▲國民黨第10屆全國不分區及僑居國外國民立委候選人建議提名名單，及排名順序表。（圖／記者徐政璿翻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨不分區立委名單13日出爐，前15名加起來904歲，平均年齡56.9歲，其中吳敦義71歲年紀最大，最年輕的是鄭麗文50歲，至於夫人派的救國團主任葛永光妻子車宜靜52歲。

國民黨不分區名單從人選陸續曝光後，引起不少爭議，因此上午做出更動。常會內目前最新版本曝光，國民黨主席吳敦義原本自排第8名，改為第10名，前立委邱毅則擠入第8名，排入財經組；原本列第10的總統府前發言人陳以信改成第16；原本第16名的實錢大學講座教授江岷欽則意外被擠掉。



國民黨不分區立委名單：

1. 前警大教授葉毓蘭

2. 國民黨現任立委曾銘宗

3. 前立委李貴敏

4. 退將吳斯懷

5. 前立委鄭麗文

6. 全國農田水利會長林文瑞

7. 學者李玉嬋

8. 前立委邱毅

9. 屏東縣黨部主委廖婉汝

10. 國民黨主席吳敦義

11. 台南市黨部主委謝龍介

12. 救國團主任葛永光妻子車宜靜

13. 台商溫玉霞

14. 前立委翁重鈞

15. 中常委張育美

16. 總統府前發言人陳以信

17. 中常委吳陳瓊秋與前立委吳光訓之女吳怡玎

18. 中常委李德維

19. 桃園新住民文化交流協會理事長牛春茹

20. 中常委曾文培

21. 台北榮總護理部主任王桂芸

22. 中常委范成連

23. 中常委侯佳齡

24. 警政署督察室前主任耿繼文

25. 台灣勞工總工會理事長王裕文

26. 前立委張慶忠之子張智倫

27. 會計師邱素蘭

28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭

29. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長、首位參選公職陸配史雪燕

30. 海外台商連元章

31. 廣播媒體人許謹如

32. 醫師謝瀛華

33. 台大護理系榮譽教授黃璉華

34. 國民黨組發會副主委林有志