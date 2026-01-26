「誰還會提早3小時到機場？」掀論戰　過來人嚇壞：一次就怕了

▲許多人坦言，太匆忙趕著去機場，深怕任何突發狀況耽誤行程。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

每到旅遊旺季，從排隊報到、托運行李、到安檢都要等超久！然而有網友卻質疑，「還有人會提早3個小時到機場？」一番話引來網友吐槽，「被搞一次遲到，包你以後乖乖提早到，不要不信邪」、「你永遠不知道今天的機場人多不多」、「寧可乖乖提前到！有時光過安檢那人多到塞爆」。

一名網友在Threads好奇發問「到底誰現在還會提早3個小時到機場啊？」原本只是隨口一問，沒想到瞬間釣出大批網友現身說法。

多數人坦言，早到絕對比晚到來的安心，「我都會欸，寧可在機場無聊，也不要在路上趕到吐血」、「當你離開家門、往機場路上時，其實旅途已開始，好好享受」、「機場不在你家隔壁，一定要預留時間，寧願早到不要遲到，也不要匆匆忙忙，所以我會提早到機場，抓三個鐘頭很合理」、「旅遊旺季你被搞一次遲到，包你以後乖乖提早到，不要不信邪」、「我，甚至提早超過3小時以上」、「多花一點時間，以防各種不確定性，很值呀」。

一名過來人勸世分享，曾經只抓2小時報到，結果當天人潮大爆滿，排到我們剩1小時就要登機，「櫃檯人員說你們這樣會來不及，行李也會趕不上飛機」，隨後趕緊打電話安排，因為還有一關要檢驗，還走空服員的快速通關通道，一路狂奔到登機口...那一次真的嚇到，那次以後都抓3小時，並且辦華航卡，使用他們的天合聯盟的優先通道」。

年節出遊高峰 至少提早3小時報到

由於目前正值寒假出遊旺季，24日才發生部分航空公司全球劃位系統出現異常，華航、長榮、國泰、星宇等航空公司皆受到影響，導致旅客報到、行李托運等卡關，甚至有旅客失控飆罵地勤人員。

尤其每年春節假期更是出遊高峰，桃園機場公司總會特別提醒，出國民眾務必提早3小時抵達機場辦理報到，並多加利用新世代自動查驗通關系統（e-Gate），凡年滿10歲且身高120公分以上持晶片護照國人，或具有居留證外來人口，可直接在e-Gate閘道內完成註冊及通關，最快10秒就可完成通關。

移民署日前提醒，還沒申請使用（e-Gate）的民眾，出入國可直接在新世代（e-Gate）閘道內錄存臉部影像，或可選擇再加上擷取指紋，即可直接同步完成註冊及通關。