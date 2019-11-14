快訊／國民黨15日召開臨時中常會　吳敦義擬調整不分區排序

▲吳敦義上午慰問黨中央外抗議不分區名單中生代黨員。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨不分區名單出爐後引發藍營基層不滿，除了部分人選被認為不適當外，吳敦義自排第十也引起諸多質疑，因此15日下午兩點召開臨時中常會再度討論。據黨內人士表示，吳敦義不排除調整不分區名單中自己的排序，是因為這兩天黨內對不分區名單的反彈極大。

且黨主席列入不分區也是史上第一次，連2016國民黨選情不佳時都未有如此大反彈，可見此份不分區名單已重創吳敦義領導威信。

黨內人士表示，此份不分區名單提出後，令所有基層支持者都感到非常詫異，質疑黨主席自列安全名單是否代表對國民黨選情沒有把握。更何況其中除了有令人質疑兩岸立場的退將吳斯懷、前立委邱毅，還有許多連名字都叫不出來的人，更排除黨內青年代表，讓黨內青年、新生代十分反彈，更不排除串連更大行動。顯現全黨上下對於整份名單都存在極大的疑慮及反彈。

據了解，吳敦義在臨時中常會後將親自對外說明。

▲國民黨15日召開臨時中常會。（圖／記者羅婉庭翻攝）

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