大陸 大陸焦點 特派現場

美國稱「中國隱瞞新冠疫情實情」　陸外交部不認還嗆：甩鍋

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

全世界在2019年因新冠疫情（COVID-19）陷入前所未有的黑暗期，至今仍是不少人心中的陰影。美衛生與公共服務部近日稱，新冠疫情初期，中國有瞞報資訊等情況，且拒絕向世衛組織提供早期感染者基因序列。中國外交部發言人郭嘉昆26日在例行記者會上，對此強烈批評此言論是在抹黑中國。

據《澎湃新聞》報導，一名記者向郭嘉昆提問，「1月23日，美國國務卿盧比歐、衛生與公共服務部長小甘迺迪發表聯合聲明，宣布美即日起正式退出世界衛生組織，美衛生與公共服務部並稱，新冠疫情初期，中國有瞞報資訊等情況，且拒絕向世衛組織提供早期感染者基因序列，中方對此有何評論？」

▲▼新冠疫情時期的中國。（圖／CFP）

▲▼大陸疫情，新冠疫情，三亞疫情。（圖／視覺中國）

▲吉林,新冠疫情,核酸檢測。（圖／CFP）

▲新冠疫情時期的中國。（圖／CFP，上同）

郭嘉昆回應，「新冠疫情發生後，中方堅持人民至上、生命至上，同世界各國攜手合作、共克時艱，為國際抗疫合作作出了重要貢獻，中國的抗疫行動時間經緯清清楚楚，事實數據一目了然，得到國際社會普遍認同，不容肆意扭曲抹黑。」

他還強調，「中方堅決反對將疫情政治化，借疫情搞政治操弄、對中國甩鍋推責這種做法既不得人心，更不會得逞。」

郭嘉昆進一步表示，世衛組織是全球公共衛生領域的權威、專業國際機構，「我們注意到，世衛組織對美國退出表示遺憾，多邊主義是當今國際秩序的基石，是大勢所趨、人心所向，中方一貫支持世衛組織履行職責，深化國際公共衛生合作，加強全球衛生治理，推動構建人類衛生健康共同體。」

▲▼川普9日在白宮東廳會見石油公司高層。（圖／路透）

▲川普上任第一天，就簽署行政命令，宣布美國將退出世界衛生組織（WHO）。（圖／路透）

美國總統川普2025年1月20日上任第一天，就簽署行政命令，宣布美國將退出世界衛生組織（WHO），在歷經1年通知期之後，於22日正式退出。

美國國務院發言人22日表示，WHO未能有效控制、管理及分享資訊，已造成美國數兆美元損失，總統因此行使職權，暫停向WHO轉移任何美國政府資金、支持或資源，「美國人民為這個組織付出的已經夠多了。」

不過，根據美國法律，華府必須支付積欠WHO的2.6億美元會費。
 

美國稱「中國隱瞞新冠疫情實情」　陸外交部不認還嗆：甩鍋

美國稱「中國隱瞞新冠疫情實情」　陸外交部不認還嗆：甩鍋

中國外交部中美關係新冠疫情WHO美國川普郭嘉昆

