快訊／不分區第十擬調整至安全邊緣　吳敦義搶先爆：我的順序會往下調

▲吳敦義、王金平出席台灣國際發明得獎協會頒獎典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨不分區名單出爐後引發藍營基層不滿，除了部分人選被認為不適當外，吳敦義自排第十名也引起諸多質疑，因此他決定在15日下午兩點召開臨時中常會再度討論。吳敦義下午受訪表示，會將自己的順序往下調整。據黨內人士透露，可能會排到第14、15名。

吳敦義說，上一回是中常會決定，所以要改變順序也要經過中常會討論，「再往下調整」反正明天就知道了。他會後受訪補充，在近期中常會「把所有狀況更有系統的決定。」

據黨內人士表示，吳敦義不排除調整不分區名單中自己的排序，是因為這兩天黨內對不分區名單的反彈極大。

黨內人士指出，黨主席列入不分區也是史上第一次，連2016年國民黨選情不佳時都未有如此大反彈，可見此份不分區名單已重創吳敦義領導威信。

該人士表示，此份不分區名單提出後，令所有基層支持者都感到非常詫異，質疑黨主席自列安全名單是否代表對國民黨選情沒有把握，更何況其中除了有令人質疑兩岸立場的退將吳斯懷、前立委邱毅，還有許多連名字都叫不出來的人。另外，排除黨內青年代表也讓黨內青年、新生代十分反彈，更不排除串連更大行動，顯現全黨上下對於整份名單都存在極大的疑慮及反彈。

黨內人士呼籲，若明天召開臨時中常會僅是調整排序並毫無意義，因為黨內支持者及社會大眾反彈的是整份名單，並非僅是針對吳敦義排序問題而已，黨中央應該要將整份不分區名單「退回重提」。

其他人也看了這些...

►不分區第十擬調整至安全邊緣 吳敦義搶先爆：我的順序會往下調

►國民黨不分區名單吳敦義「謀私」 羅智強：注定不可能當選院長

►見國民黨不分區名單 王鴻薇：到底我們要怎麼拉票？



更多熱門新聞...

►向郭柯示好？若不滿國民黨不分區名單…張善政：還有民眾黨可以投

►不分區名單衝擊韓國瑜選情 羅智強：國民黨的自殺聲明

►青壯派面諫改排不分區邊緣 吳敦義暴走脫口：以我的資歷選總統有過分嗎

►白白胖胖也是一種美