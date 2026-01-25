賈永婕端鳳梨拜拜！霍諾德站旁邊「表情困惑」…畫面瘋傳變迷因

▲霍諾德成功登頂101，驚人壯舉受到世界矚目。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／柯振中報導

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日上午成功完成徒手攀登台北101的壯舉，僅花91分鐘便登頂508公尺高樓，全程由Netflix進行全球直播，引發國內外高度關注。除了驚險攀登畫面外，他攀登前「入境隨俗」在101樓下拜拜的片段，也因鳳梨供品與他一臉困惑的表情，在社群平台掀起熱烈討論。

徒手登頂101

霍諾德此次挑戰在無任何繩索與安全護具的情況下進行，攀登過程驚險萬分，吸引大批民眾線上收看。國際媒體也廣泛報導此事，台北101前飄揚的國旗畫面，隨直播傳送至全球各地，讓不少台灣網友直呼感動。

拜拜畫面爆紅

在正式攀登前，台北101董事長賈永婕率領霍諾德與拍攝團隊，在一樓進行傳統拜拜儀式，祈求活動平安順利。Netflix拍下賈永婕雙手捧著象徵「旺來」的鳳梨虔誠祈願，而站在後方的霍諾德則露出明顯疑惑神情，相關截圖在Threads等平台瘋傳，吸引近百萬人次瀏覽。

文化差異引熱議

畫面曝光後，台灣網友紛紛發揮創意製作迷因，笑稱「Alex一臉問號」、「我不懂但我尊重」、「東方神秘力量」，也有人打趣聯想到《海綿寶寶》的鳳梨屋。部分海外網友與香港網友則好奇，為何台灣拜拜會使用鳳梨，台灣網友也留言解釋，鳳梨諧音「旺來」，象徵好運降臨。

▲▼霍諾德參加拜拜的儀式，站在101董座賈永婕旁邊。（圖／翻攝臉書／台北101）



對此，醫師杜承哲也坦言，看見霍諾德攀登的過程中，101外牆出現熟悉的台味海報，以及日前與101董座賈永婕一起拿鳳梨拜拜的畫面，仍舊覺得相當奇幻，「卻又是好熟悉的台灣。」說法一出也立即引起共鳴。

乖乖成另焦點

此外，眼尖網友還發現供桌上擺放多包綠色包裝的「乖乖」，這在台灣常被視為祈求設備運作順利的象徵，常見於演唱會控台或重要活動現場。賈永婕先前也表示，此次動員Netflix與英國拍攝團隊，現場工作人員超過百人，因此特別帶領大家拜拜，盼活動圓滿完成。