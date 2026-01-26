Keanna爆料錄音室「抽大X做愛」　陳芳語「沒和謝和弦」怒告吞敗

▲陳芳語提告謝和弦前妻Keanna誹謗，士檢偵結不起訴。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者黃宥寧／台北報導

謝和弦前妻、辣模Keanna戴一軒因在Threads發文及節目談及感情糾葛，遭歌手陳芳語提告妨害名譽。士林地檢署認為貼文未指名道姓、相關事實難以查證，且節目字幕由製作單位安排，難認戴一軒具誹謗故意，依法作出不起訴處分。陳芳語若不服，仍可依法聲請再議。

2024年4月13日，戴女於Threads貼文中曾寫道：「為什麼在某某錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友抽大X做愛呢？」4月18日再發文稱：「不管你要再拉幾個人出來炫耀婚內出軌，你跟某某人發生關係是千真萬確的。」相關貼文迅速引發網友熱議與媒體報導，成為娛樂圈話題焦點。

同年5月，戴一軒受邀登上三立新聞網節目《小記者大明星》擔任與談來賓，節目中談及相關感情糾紛，並在主持人詢問時表示：「我只要我Po的東西，我絕對是真實情況。」節目播出並上架YouTube平台後，相關言論再度在網路上發酵。

2024年6月21日，陳芳語在宣傳新專輯《kiki》期間接受媒體訪問時，首次正面回應爆料事件。她表示「莫名其妙被污衊，很生氣又傷心」，否認與謝和弦發生關係，並強調當時年僅17歲且父親陪同工作；她也曾表示「告人不會比較爽」，一度表態不打算提告，希望事件不要再擴大。

不過事後，陳芳語仍循司法途徑，向士林地檢署對戴一軒提出妨害名譽告訴，指控戴一軒的 Threads 貼文與節目發言影射不實內容，已貶損其人格形象與社會評價，涉嫌觸犯《刑法》第310條誹謗罪與加重誹謗罪。

偵查中，戴一軒否認涉犯誹謗，表示 Threads 貼文內容係依個人見聞與前夫謝和弦轉述內容所發表，並認為公眾人物的感情糾葛屬可受公評事項；她也指出節目標題與字幕為製作單位安排，自己事前並不知情。

檢方調查認為，戴一軒於Threads的貼文未指名道姓，且與陳芳語發文內容並非同一討論串，難以認定其發文時有意讓讀者聯想到陳芳語；貼文所涉私密情節雙方各執一詞，事實難以查證；亦查無戴一軒與陳芳語事前有嫌隙，難認其具有詆毀名譽之動機；另節目字幕與資料是否事前由戴一軒知悉仍有疑義。

因此，檢方認定難以證明戴一軒具有「明知不實仍散布」的誹謗故意，刑事責任不成立，依《刑事訴訟法》第252條第10款作出不起訴處分。

檢方另指出，公眾人物言行本就容易受到媒體關注與報導，媒體渲染增加點閱率亦屬常見現象，不能僅憑輿論延燒推認被告具有誹謗犯意。若認為貼文造成演出機會或商譽損失，仍可循民事途徑請求賠償。