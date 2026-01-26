交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

▲新法上路加重處罰分心駕駛，最高一次恐面臨7200元罰款。（圖／記者屠惠剛攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，針對分心駕駛與高風險行為加重處罰。苗栗縣警察局提醒，修法後汽機車駕駛行駛中手持使用行動電話或吸菸，罰鍰全面調高，若行為同時涉及亂丟菸蒂，最高一次恐面臨7200元罰款。

苗栗縣警察局指出，機車駕駛行駛時以手持方式使用行動電話、電腦或其他具類似功能裝置進行通話或數據通訊，罰鍰由原本1000元提高至1200元；汽、機車駕駛行駛中手持、吸食或點燃香菸，影響他人行車安全者，罰鍰也由600元提高至1200元。警方統計，2025年至今已取締165件相關違規，顯示分心駕駛情形仍相當普遍。

▲警方統計2025年至今已取締165件分心駕駛違規。（圖／苗栗縣警察局提供）



警方也提醒，行駛中吸菸除違反交通規定，若遭民眾環保檢舉，還可能觸犯《廢棄物清理法》。衛生福利部說明，汽機車駕駛人手持、吸食或點燃菸品，依法可處1200至6000元罰鍰，若與交通違規併罰，最高可達7200元。

此外，本次修法也同步加重特定高風險路段的刑事責任。苗栗縣警察局表示，依《道路交通管理處罰條例》第86條修正內容，駕駛人行經設有學校或醫院標誌的路段，未依規定減速慢行，因而致人受傷或死亡者，刑責得加重至二分之一。相關加重規定同樣適用於無照駕駛、酒駕、毒駕、未禮讓行人、超速40公里以上、非遇突發狀況任意驟然減速或煞車，以及在道路上競駛、競技等高度危險行為。

警方強調，行車過程中使用手機或吸菸，容易分散注意力，增加事故風險，菸霧與菸灰也可能影響後方用路人視線，呼籲駕駛人遵守規定，共同維護道路交通安全。

