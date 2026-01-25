工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊「用不到求交換」…老闆生氣了

▲尾牙活動最讓員工期待的莫過於抽獎環節。（示意圖／免費圖庫Wunderstock）



網搜小組／柯振中報導

不少企業在農曆年前舉辦尾牙活動，抽獎環節往往成為全場焦點，不過，近日有位工讀生在公司尾牙抽到最大獎鍋具後，因自認用不到，直接在公司群組詢問是否有人願意交換，結果引來老闆不滿回應，甚至揚言未來最大獎將改為3,000元獎金，事件曝光後在網路上掀起兩派論戰。

工讀生公開換獎

有網友在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，公司尾牙當天，一名20多歲的工讀生妹妹抽到最大獎鍋具，隨後在公司群組發文表示，「今天尾牙我抽到這個最大獎，但我用不到，有沒有人想跟我換的？」貼文語氣雖禮貌，卻立刻引起關注。

老闆群組開罵

群組中先有前輩回應表示想要卻無法交換，並提醒該鍋具是當晚最大獎。不久後，老闆本人也在群組現身，直言尾牙抽獎是公司體恤員工的心意，私下詢問尚可，但公開在群組換獎不妥，並表示「下次最大獎改成3000元現金」，言論一出讓氣氛瞬間降溫。

支持與批評交鋒

對話截圖曝光後，引發大批網友討論，有人力挺老闆，認為公開換獎讓送禮者沒面子，直言「有尾牙、有抽獎已經不錯了」。也有人指出，工讀生社會歷練不足，對人情世故不夠熟悉，不該在大群組提出此類要求。

現金實用成共識

不過，另一派網友則替工讀生緩頰，認為抽到用不到的實體獎品反而困擾，直言「最大獎是鍋子很無言」、「現金才最實用」，甚至有人笑稱工讀生的舉動，反而替大家爭取到更實際的福利。

▼工讀妹尾牙抽到大獎，在群組內求交換。（圖／翻攝臉書／爆怨2公社）

