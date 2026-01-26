家中延長線「快摸一下」　消防員揭2徵兆：是和死神拔河

▲快摸一下家中延長線，若發燙、變軟，「你正在和死神拔河」。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

天氣冷颼颼，不少人都會使用電暖器禦寒。消防員提醒，高功率電器務必「直接插在牆壁插座上」，若非不得已，至少選用有「過載自動斷電」功能的延長線，並觸摸留意延長線溫度，如果發燙、變軟，「你正在和死神拔河」。

你摸到的不是溫暖 而是「火災發生的倒數計時」

[廣告]請繼續往下閱讀...

消防安全粉專「消防神主牌」在Threads發文表示，如果你正開著電暖器、全家圍著吃電磁爐火鍋，最好立刻彎下腰，去「摸一下」那條正在供電的延長線，如果是「溫熱」甚至「發燙」的，請立刻、馬上把插頭拔掉，「那是火災發生的倒數計時。」

消防神主牌說明，如果延長線溫熱、發燙，說明這條線已經過載「發燒」，絕緣層正在融化，下一秒可能就是短路起火、點燃你腳邊的地毯。

▲使用電磁爐等高功率電器最好不要使用延長線。（圖／取自Pixabay）

延長線變軟 是電線皮快要燒熔的前兆

為何延長線會變成「引信」，原因是電暖器、吹風機、電磁爐、烘衣機這些「產生熱能」的電器，功率動不動就飆破1000瓦，一般住家那條使用了好幾年的延長線，根本扛不住高電流的凌虐，所以若摸到延長線變「軟」，其實是電線皮快要燒熔的前兆。

消防神主牌提醒，使用電暖器、電磁爐這類「吃電怪獸」，務必直接使用牆壁上的插座，若非不得已，至少選用有「過載自動斷電」的延長線，而且只用來供應這一個電器。

整理電線嚴禁綑綁 鬆開散熱才安全

最多人忽略的，莫過於整理電線時「嚴禁綑綁」，因為高負載時，綑綁的電線會讓熱能散不出去，導致溫度飆升，直接融毀絕緣外皮，正確作法是「把線鬆開」讓它散熱。