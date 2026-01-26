　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家中延長線「快摸一下」　消防員揭2徵兆：是和死神拔河

▲▼電源、電線、插頭、延長線、電器。（圖／示意圖／記者楊佩琪攝）

▲快摸一下家中延長線，若發燙、變軟，「你正在和死神拔河」。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

天氣冷颼颼，不少人都會使用電暖器禦寒。消防員提醒，高功率電器務必「直接插在牆壁插座上」，若非不得已，至少選用有「過載自動斷電」功能的延長線，並觸摸留意延長線溫度，如果發燙、變軟，「你正在和死神拔河」。

你摸到的不是溫暖　而是「火災發生的倒數計時」

[廣告]請繼續往下閱讀...

消防安全粉專「消防神主牌」在Threads發文表示，如果你正開著電暖器、全家圍著吃電磁爐火鍋，最好立刻彎下腰，去「摸一下」那條正在供電的延長線，如果是「溫熱」甚至「發燙」的，請立刻、馬上把插頭拔掉，「那是火災發生的倒數計時。」

消防神主牌說明，如果延長線溫熱、發燙，說明這條線已經過載「發燒」，絕緣層正在融化，下一秒可能就是短路起火、點燃你腳邊的地毯。

▲▼鍋子,電磁爐,煮水,燙,冒煙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲使用電磁爐等高功率電器最好不要使用延長線。（圖／取自Pixabay）

延長線變軟　是電線皮快要燒熔的前兆

為何延長線會變成「引信」，原因是電暖器、吹風機、電磁爐、烘衣機這些「產生熱能」的電器，功率動不動就飆破1000瓦，一般住家那條使用了好幾年的延長線，根本扛不住高電流的凌虐，所以若摸到延長線變「軟」，其實是電線皮快要燒熔的前兆。

消防神主牌提醒，使用電暖器、電磁爐這類「吃電怪獸」，務必直接使用牆壁上的插座，若非不得已，至少選用有「過載自動斷電」的延長線，而且只用來供應這一個電器。

整理電線嚴禁綑綁　鬆開散熱才安全

最多人忽略的，莫過於整理電線時「嚴禁綑綁」，因為高負載時，綑綁的電線會讓熱能散不出去，導致溫度飆升，直接融毀絕緣外皮，正確作法是「把線鬆開」讓它散熱。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德「99%吃素」徒手攻101！　醫點3關鍵：反而更有力量
賓士哥「重新做人」月收20多萬　遭館長肉搜輕生亡
LuLu婚禮湊齊3大男神！　陶晶瑩同框嗨了：台灣三座發電機
賓士哥輕生　大師兄曝內幕：館長害死人事後裝傻
快訊／台股創新高！　台積電翻紅飆天價
快訊／搶走銀樓黃金　2嫌抓到了！
民眾黨汐止區主任突發「退選聲明」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家中延長線「快摸一下」　消防員揭2徵兆：是和死神拔河

霍諾德為何不怕高？　醫師解密「大腦恐懼」運作真相

探11℃！　最冷時間曝

霍諾德攀101幕後推手曝光　靠「奧斯卡得主」親自上陣掌鏡

溼答答！　下波挑戰強烈冷氣團

快儲水！　今「9縣市停水」區域一次看

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

一票人看霍諾德爬101直播「跟著冒冷汗」！醫師解釋成因

身體出狀況「手最先反應」！醫師：指甲就能看出許多問題

1／26臘八節必吃臘八粥　民俗專家提醒做1事還可積德

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

家中延長線「快摸一下」　消防員揭2徵兆：是和死神拔河

霍諾德為何不怕高？　醫師解密「大腦恐懼」運作真相

探11℃！　最冷時間曝

霍諾德攀101幕後推手曝光　靠「奧斯卡得主」親自上陣掌鏡

溼答答！　下波挑戰強烈冷氣團

快儲水！　今「9縣市停水」區域一次看

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

一票人看霍諾德爬101直播「跟著冒冷汗」！醫師解釋成因

身體出狀況「手最先反應」！醫師：指甲就能看出許多問題

1／26臘八節必吃臘八粥　民俗專家提醒做1事還可積德

屏東「勝利星村」驚見猥褻男　遊客目擊「當眾自嗨」判刑7月

ETF新兵掛牌！009815開門紅　搶進科技7巨頭

國軍新設聯合火協中心「非美方監軍」 　顧立雄：屬既有交流機制

蛋價連3漲「今起再貴3元」　 蛋商公會：過年備貨買氣增

台積電、聯發科雙飆天價　台股漲222點衝32184新高

竹科工程師遭詐1644萬　警比對「投資收據」指紋揪出5車手

館長遭控害賓士哥輕生　大師兄揭「居中協調」內幕

解放軍高層人事大清洗！　「北京權力更集中」台灣需謹慎解讀

台灣人日本滑雪「擅闖雪道外」受困一夜！　警消出動救援

霍諾德「99%吃素」徒手攻頂101！　醫點出3關鍵：反而更有力量

霍諾德徒手攻頂台北101 甜吻愛妻「不忘跟孩子打招呼」

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

探11℃！　最冷時間曝

霍諾德徒手登頂101！沈春華讚賈永婕大心臟

溼答答！　下波挑戰強烈冷氣團

霍諾德為何不怕高？醫師揭「大腦恐懼」運作真相

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

身體出狀況手最先反應！指甲能看出問題

快訊／4縣市大雨特報！下到深夜

更多熱門

相關新聞

北市大安區補習班廚房凌晨火警　4人嗆傷送醫

北市大安區補習班廚房凌晨火警　4人嗆傷送醫

北市消防局25日凌晨4時43分接獲通報，指大安區安和路二段60號2樓發生火警。現場為地上19層、地下2層建築，2樓目前作為補習班使用，起火點位於廚房。消防人員獲報後到場灌救，順利在5時13分將火勢撲滅，清查火場燃燒面積約20平方公尺，燒毀爐具及部分雜物。

台南大樓7樓民宅起火　婦人嗆傷送醫

台南大樓7樓民宅起火　婦人嗆傷送醫

府城海線青少年消防體驗營登場第三大隊攜手昭明國中熱血出動

府城海線青少年消防體驗營登場第三大隊攜手昭明國中熱血出動

消防小隊長詹能傑殉職　追贈獎章、追晉職務

消防小隊長詹能傑殉職　追贈獎章、追晉職務

22支國際救援勁旅齊聚屏東　「繩期」繩索救援賽登場

22支國際救援勁旅齊聚屏東　「繩期」繩索救援賽登場

關鍵字：

延長線消防高功率電器

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

霍諾德赤手攻頂101　工傷協會怒噴：把人命當宣傳素材！慘被灌爆

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

深夜脫兒褲子摸下體6秒...查看尿床　台南媽媽竟被控侵犯！

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕不能沒有你

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面