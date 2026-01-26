快訊／全家開出2張千萬發票！花49元就中獎　幸運門市一次看

▲全家便利商店開出發票大獎，其中有消費者只花49元，就中千萬。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

財政部昨（25日）開出114年11至12月統一發票中獎號碼，而全家便利商店今日公布，這期開出9組發票大獎，開獎店舖橫跨台北、新北、新竹、雲林、高雄及屏東，其中1千萬發票開出2組，一名幸運兒只花費49元就中獎。

「特別獎1,000萬元」開出2組，獎落全家淡水新江店、高雄西灣店，其中一名幸運兒僅以49元購買「媽媽煮藝」黃金霸王腿條，即幸運獲得千萬獎金；另一位則花費不到200元購買夯番薯、金飯糰系列麻油雞飯糰、經典原味熱狗等商品，同樣抱回千萬大獎。

「特獎200萬元」開出2組，獎落於全家新竹鐵支店、南州庄頭店，幸運得主均以不到300元購買商品，就將200萬大獎抱回家。

「頭獎20萬元」有5位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於全家屏東昌賢店、三重興富店、中和雙捷店、湖捷店及斗六榮大店，最低僅花費69元購買全家人氣鮮食椒麻香蔥雞涼拌麵就幸運中獎。其他幸運兒還有以129元購買Let's Café熱拿鐵、鮪魚起司溏心蛋三明治及其他食品，就將20萬獎金收入囊中。

「雲端發票專屬100萬元獎」這期全家共開出5組，分別獎落五股蓬萊店、土城欣隆店、平鎮台達店、台南新宅店、三重中央店，中獎發票購買品項包含茶葉蛋、FMC古早味紅茶、麻油雞飯糰及高麗菜等商品，幸運得主最低僅花費9元就幸運抱走100萬大獎。

▼全家開出114年11至12月發票大獎。（圖／業者提供）

▼114年11至12月期統一發票完整中獎號碼。（圖／社群中心製）

