不分區最新排序／吳敦義第10名　大黑馬邱毅擠入排第8名

記者羅婉庭／台北報導

國民黨不分區立委名單曝光後因引起太多爭議，據了解，國民黨主席吳敦義原本自排地8名，改為第10名，前立委邱毅則擠入第8名，排入財經組；原本列第10的總統府前發言人陳以信改成第16。 原本第16名的實錢大學講座教授江岷欽則意外被擠掉。

此份名單再12日晚間曝光，警大教授葉毓蘭排第1名，。國民黨次團OpenKMT下午將發動挺吳進立院，爭取院長龍頭，他們號召約有200北中南、海外挺吳人士要到場遞交挺吳連署書。吳敦義特地在中常會前下樓向支持者致意，並擁抱一名支持者，據了解是吳敦義的地方友人、三民區安宜里前里長吳文獅。

國民黨不分區名單從人選陸續曝光後，引起不少爭議，也讓吳敦義粉專被韓粉「出征」。據了解，因名單引起外界質疑，吳敦義自排第8名也遭受批評。據了解，此份不分區名單未列入「連家」人士，國民黨榮譽主席連戰之子、連勝文下午也將出面提出意見。

國民黨不分區立委名單：



1. 前警大教授葉毓蘭 2. 國民黨現任立委曾銘宗

3. 前立委李貴敏

4. 退將吳斯懷

5. 前立委鄭麗文

6. 全國農田水利會長林文瑞

7. 學者李玉嬋

8. 前立委邱毅

9. 屏東縣黨部主委廖婉汝

10. 國民黨主席吳敦義

11. 救國團主任葛永光妻子車宜靜

12. 台南市黨部主委謝龍介

13. 台商溫玉霞

14. 前立委翁重鈞

15. 中常委張育美

16. 總統府前發言人陳以信

17. 中常委吳陳瓊秋與前立委吳光訓之女吳怡玎

18. 中常委李德維

19. 台北榮總護理部主任王桂芸

20. 中常委曾文培

21. 桃園新住民文化交流協會理事長牛春茹

22. 中常委范成連

23. 中常委侯佳齡

24. 警政署督察室前主任耿繼文

25. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭

26. 前立委張慶忠之子張智倫

27. 會計師邱素蘭

28. 台灣勞工總工會理事長王裕文

29. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長、首位參選公職陸配史雪燕

30. 海外台商連元章

31. 廣播媒體人許謹如

32. 醫師謝瀛華

33. 台大護理系榮譽教授黃璉華

34. 國民黨組發會副主委林有志