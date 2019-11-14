不分區名單衝擊韓國瑜選情　羅智強：國民黨的自殺聲明

▲羅智強靜坐 。（圖／翻攝羅智強臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨台北市議員羅智強、中常委徐弘庭、國民黨台北市議員游淑慧13日晚間到黨部前靜坐，對於不分區立委名單提出抗議。經過一夜靜坐後，羅智強14日表示，他決定再於今晚6點到10點，至國民黨中央黨部舉辦改革街講，並呼籲11月16日的中央委員會否決不分區名單，希望黨中央能重提符合社會觀感、支持者的名單。

羅智強透過臉書表示，他要嚴肅的説，這一份名單若確定，不啻是「國民黨的自殺聲明」。因為，這一份名單不但會讓國民黨的不分區立委掉2-4席，也會對國民黨的總統大選、區域立委選舉帶來負面衝撃。「韓國瑜選情已備極艱辛，黨高層豈能趁著前方吃緊，而在後方緊吃？」

羅智強說，「期盼國民黨回心轉意，勿成大禍！」一夜靜坐，來自各地許多朋友都到現場加油打氣被問及靜坐會讓國民黨回心轉意，另提符合社會觀感的不分區名單嗎？他說，他並不表樂觀，所以決定今晚舉辦改革街講，期待11月16日的中央委員會，能為國民黨的不分區名單把關，促使國民黨重提不分區。

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