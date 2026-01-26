盼民眾黨版軍購條例排入週五議程　黃國昌：院版是否一同付委待定

▲黃國昌26日宣布民眾黨版軍購條例。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨立法院黨團總召黃國昌不滿行政院版的1.25兆軍購特別條例案項不明，今（26日）提出黨版條例草案。對於外界關注院版條例草案被在野黨阻止付委8次，此次是否會放行與民眾黨版一同付委審查，黃國昌表示，目前與國民黨團初步共識應該不會在明（27日）程序委員會上審定，但他希望週五院會要排入議程，他也要探詢國民黨團與個別立委是否支持黨版條例草案；至於院版要不要先排入議程，他有必要先跟國民黨團討論，只是目前為止還沒決定。

民眾黨團26日下午宣布「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，總額上限新台幣4000億元，採一年一期，採購反甲型無人機飛彈系統、拖式2B反裝甲飛彈、海馬士多管火箭飛彈系統、M109A7自走砲等，且保留20％預算，約881億元，可用來採購本來沒計畫到的特別需求品項。

對於明日立法院程序委員會上會否把黨版跟院版軍購特別條例草案排入議程，黃國昌說，上週他跟國民黨團幹部針對這週議程交換意見，國民黨團希望明天議程先不要審定，他也表示同意，所以明天程序委員會，除非明中午前有另外開會達新共識，否則初步共識應該不會審定，但週五院會時會不會排入議程，「我既然提案，當然希望我們的版本要進去」；至於行政院版方面，上週五立院已過了決議，要求賴清德針對1.25兆來立法院國情報告案，所以在賴還沒國情報告前，要不要院版先排入議程，有必要先跟國民黨團討論，只是目前為止還沒決定。

至於草案提出前有無跟國民黨團溝通？黃國昌說，國民黨團之前沒有看過特別條例條文，但知道民眾黨團會提案，不過今天中午正式提案後，這也不是什麼秘密，至於國民黨是否支持，老實說他不是很清楚 ，可能要進一步探詢國民黨團與其他個別立委的意見。