國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

▲▼ 好市多 。（圖／記者張雅雲攝）

▲好市多美食區消費未來須以數位方式掃描會員卡　非會員將無法再進入消費。（圖／記者張雅雲攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

美式量販龍頭好市多（Costco）將自2026年起陸續推動4項會員制度調整，涵蓋美食區消費、加油站營運、結帳流程及藥局制度，被視為近年規模最大的一次會員體驗升級，預料影響全球超過8100萬名付費會員。

綜合外媒報導，好市多首先將全面收緊美食區使用規範，未來不論付款方式為何，美食區消費皆須以數位方式掃描會員卡，長年以超低價聞名的1.5美元熱狗加飲料套餐，也將僅限會員購買，非會員將無法再進入美食區消費，以確保優惠回饋給付費會員本人。

除既有賣場附設加油站外，好市多也計畫在美國加州洛杉磯郊區設立首座未附設賣場的獨立式加油站，僅對會員開放。外界解讀，這是好市多測試新營運模式的重要一步，是否擴大複製仍有待觀察，但仍延續其以低毛利油品吸引並回饋會員的策略。

在結帳流程方面，好市多將擴大導入「預掃描」技術。執行長Ron Vachris表示，員工可在顧客排隊時提前掃描購物車內商品，搭配入場即掃會員卡的制度，結帳時間最多可縮短約20%，有助紓解尖峰時段的人潮壓力。

藥局制度則主打價格透明化，好市多已與藥品福利管理公司Navitus合作，導入「成本加成制」藥價模式，讓會員能清楚了解處方藥的實際成本與加價結構。此舉在美國藥局體系中相當罕見，也被視為好市多進一步強化會員制度價值、提升整體吸引力的重要布局。
 

01/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

