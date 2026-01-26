賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

▲陳男不滿遭館長霸凌，前年9月持球棒砸毀健身俱樂部林口館玻璃大門，並倒車衝撞。（鏡新聞提供）



網紅「館長」陳之漢話題不斷，近日他協助代購中國商品遭鉅額退貨，成為社群討論焦點，館長直播開嗆駁斥沒被鉅額退貨，還強調帶貨直播很受中國粉絲相挺，並自信說就算賣棺材，粉絲也會買。以直白嗆辣吸引眾多鐵粉追蹤的館長，也常失言惹禍，他就曾在直播時洩露他人個資，害人遭網路霸凌輕生。

館長經營的成吉思汗健身俱樂部林口館，2024年9月23日上午，遭1名43歲陳姓男子先以球棒砸毀玻璃大門，接著又開賓士車衝撞。陳男被捕時供稱，因為不滿館長2年前在直播中公開他的前科，害他丟了工作，才會如此報復。

▲館長陳之漢公布無辜的陳姓裝潢包商（紅衣者）前科、個資，並透過直播霸凌，害對方輕生。（翻攝館長惡名昭彰YT）

更令人訝異的是，同年底，陳男家人在其臉書PO文，寫下陳男逝世、完成一生的功課，但未說明死因。

陳男開賓士車衝撞健身俱樂部，被冠上「賓士哥」稱號而聲名大噪，卻突然死亡，真相不明。本刊經過長時間追查，最近找到陳男3位親友，及當年受託協調的健身俱樂部主管「大師兄」李慶元，他們異口同聲表示，陳男是被館長霸凌逼死的。

陳男親人A先生告訴本刊，館長2022年為爭奪三重館股權，利用自己的「館長惡名昭彰」直播平台，大量散播假訊息，還煽動數百名粉絲前往三重館鬧場，意圖逼退原始股東。

當年鄭姓股東找來裝潢包商陳男（死者）重新裝潢，陳男勘查估價時，看到數百人鬧場，一時氣不過，要求他們克制，別影響業者營運，卻慘遭撻伐圍攻，還有人把畫面拍成影片直播。

▲館長公布陳男的前科，還誣指他是成吉思汗健身俱樂部三重館的員工。（翻攝館長惡名昭彰YT）

同年4月16日，館長就在直播節目中公布陳男姓名、照片、臉書等個資，宣稱陳男是三重館員工，前科累累，曾因持有霰彈槍及毒品被捕，上過新聞。館長還故意說：「我是因為擔心會員安危，才公布資料，目的是提醒會員注意、小心，沒有必要惹這個人！」

此外，館長還秀出陳男多年前被捕的新聞連結，並表示已請轄區警方注意，請會員盡量不要去三重館，還影射三重館裡有黑道、槍毒。

▲陳男因館長霸凌身心俱疲，前年底結束自己的生命。（翻攝臉書）

「就是這段霸凌直播讓他活不下去！」陳男好友B小姐不捨地說，直播結束後，陳男原本平靜的生活，有了天翻地覆的變化，不僅遭館長支持者集體出征，館長也開直播誣指陳男耍流氓。

