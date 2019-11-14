快訊／青壯派面諫改排不分區邊緣　吳敦義暴走脫口：以我的資歷選總統有過分嗎

記者羅婉庭／台北報導

國民黨不分區名單一曝光就引發藍營基層不滿，黨籍台北市議員羅智強、徐弘庭、游淑慧13日晚間到黨部前靜坐抗議。14日一早9點半左右，國民黨主席吳敦義親自到場勸他們離開，過程中，吳敦義一度暴走脫口表示，「黨主席過去都是選總統的，但我認為，總統有更合適的人，我就不要去選嘛！如果以我的資歷，我選總統有過分嗎？」

吳敦義對羅智強說，他是認為應該請更適合的人選總統，但對於不分區名單的結果，他已經盡最大的全力了，也希望這些青壯派黨員不要在這裡靜坐，最希望國民黨好的就是他，2018年同樣沒有錢，政權已經喪失了，在艱苦的2017年當主席，他是經過全體黨員選的，黨員全部共14萬票，他就拿了14萬票。

面對羅智強、游淑慧等人提出應該調整不分區名單的排序，吳敦義回應，不分區名單中常會已經通過了，「沒辦法做到每個人都滿意，不可能的！」並多次苦勸在場青壯派黨員別再靜坐、趕快離開。

吳敦義苦勸羅智強，表示從頭到尾羅智強都知道，2018年就是同心協力，113席立委才能贏81席，兩個月後馬英九得765萬多票，雖然他當時被起訴了，黨中央還是推他當總統，這些過程他應該很熟的「我沒有任何一點對不起任何人，我都是節制盡忠盡忠，現在這個角色也沒有在享受，你應該很熟的，你跟隨馬總統這麼長的時間」

羅智強說，他向來都是很尊重吳敦義的，但這份名單外界有非常多批評、指教，但他捨不得吳敦義，若他是吳敦義的幕僚，真心希望他排在第十五名，「我覺得你不該做一個陽春的立法委員！」若他是排在十五名，十五名拿得到代表立法院可以過半，到時候進入立法院、角逐立法院長，自己一定舉雙手雙腳支持。

他說，但是今天吳敦義自排第十名安全名單時，外界會怎麼解讀？很多人跟我說，國民黨是認輸了嗎？沒有把握拿到過半嗎？吳敦義打斷他說，「過去王金平都是排第一，本來也有人跟我說排第一，我說不可能，我絕對拒絕排第一，而是在七八九之間，我很早就講了，第一到第六最好是請專業的人」

羅智強也沒讓吳敦義說完話，他緊接著表示，「我建議主席把自己的次序能夠往不分區邊緣調....」不料，吳敦義馬上搖頭說「已經不可能了！因為常會已經通過，我不能自作聰明，你了解嗎？我本來是準備排第八的，我以前就講過，我會七、八、九嘛！而且兩位黨副主席，因外界觀感只能排入一位，這也都做到了，但我又把自己排到第十名」

羅智強向吳敦義重申，「您排在第十名單全名單內，讓人質疑是不是對過半沒有信心、沒有把握」他是誠心地提出建議，不是來找麻煩的，「希望您往不分區名單調整」。

吳敦義則強調，不分區立委沒辦法做到每個人都滿意，這是不可能的！而且「常會已經通過了，不可能說因為有人主張（順序）再下兩下，然後隔天又有人要在下兩下」不可能這樣。

對於羅智強要在晚間六點再度到黨部前街講，吳敦義說，「你可以開講，只是我們每個人的立場都有些不同，2017年國民黨沒有錢，但是大家能夠團結，22個縣市贏15個縣市、議會贏19個，就是因為大家團結，拜託啦好不好！」

▲吳敦義苦勸黨中央外抗議餔分區名單中生代黨員離開。（圖／記者屠惠剛攝）



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