快訊／蔡英文出手！民進黨不分區名單出爐　吳玉琴第1、游錫堃第7

記者陶本和／台北報導

民進黨立委不分區名單，本來14日上午11時30分續開中執會，但各派系依然喬不攏，總統蔡英文下午2時30分左右，在官邸召集會議，歷經將近6小時討論，終於在晚間8時多排定。名單改由立委吳玉琴第1，前閣揆游錫堃第7、立委莊瑞雄排第10，至於原本第1的原住民代表卑南族洪簡廷卉因有爭議而剔除。

民進黨不分區34名名單：

1.吳玉琴（立委）

2.洪申翰（綠色公民行動聯盟副秘書長）

3.范雲（社民黨前召集人）

4.羅美玲（南投縣議員）

5.邱泰源（立委）

6.周春米（立委）

7.游錫堃（行政院前院長）

8.柯建銘（民進黨立法院黨團總召）

9.管碧玲（立委）

10.莊瑞雄（立委）

11.沈發惠（前立委）

12.林楚茵（主播）

13.施義芳（立委）

14.游萬豐（前世界台灣商會聯合會總會長）。

15.歐蜜・偉浪（台灣原住民族部落行動聯盟秘書長）

16.湯蕙禎（桃園市政府民政局長、桃園市客家文化基金會董事）

17.陳靜敏（立委）

18.黃奕睿（會計師公會全聯會理事長）

19.許忠富（前雲林縣麥寮鄉長）

20.張菊芳（法扶基金會董事、律師）

21.呂建德（中正大學社會福利系教授）

22.陳培瑜（兒童閱讀教育推廣教師）

23.顏聖冠（前台北市議員）

24.李淑芬（礁溪鄉農會績優總幹事）

25.柯富揚（中醫師公會全聯會理事長）

26.黃金舜（藥師公會全聯會理事長）

27.林愛龍（台灣海洋保育與漁業永續基金會執行長）

28.董建宏（前台灣勞工陣線協會理事長）

29.林世嘉（醫界聯盟基金會執行長，前立委）

30.黃帝穎（永社理事、律師）

31.趙心瑜（民進黨台北市黨部執行長）

32.蔣念祖（台北市婦女新知協會理事長）

33.楊聰榮（台灣新住民人權協會理事長）

34.楊懿珊（民進黨新聞部主任、台中市政府前文化局主秘）





其他人也看了這些...

► 【完整名單】國民黨不分區立委出爐 安全名單恐下修至12席

► 民進黨不分區／蘇嘉全、游錫堃納入 范雲、林楚茵也被推薦

► 時力公布2020不分區名單 「小燈泡」媽媽王婉諭排第3

►白白胖胖也是一種美