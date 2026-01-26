民眾黨汐止區主任控遭黃國昌四金釵抹黑　忍痛退出議員初選

▲ 黃守仕退選。（圖／翻攝Threads）



記者郭運興／台北報導

有意投入新北金山萬里議員選舉的民眾黨汐止區主任、黨代表黃守仕今（26日）發出退選聲明，文中點名遭到主席黃國昌四金釵之一的「陳語倢」抹黑影射，她指出，1月11日陳語倢直播，影射她攻擊其孩子，及未婚生子的人身攻擊，但卻無法提出「舉證」，其團隊更在社群媒體，不斷批評抹黑，自己已忍無可忍，身心俱疲，故決定退出議員黨內初選。

黃守仕今早發出「退選聲明」，她表示，兩年前，自己開始擔任民眾黨汐止區主任，深耕自小成長31年的家鄉，舉辦過線上線下60多場活動，未曾停歇；協助在地民眾解決各種問題，不曾間斷。半年多前，吸取在地服務的經驗，決心投入汐止金山萬里議員選舉，持續在地經營，勤跑基層。今日，自己卻忍痛退出黨內初選。

黃守仕指出，面對數個月前，遷戶口至汐止的黨內競爭者，自己本以為秉持著黨內「公平正義」之準則，兄弟登山各自努力，未料卻持續遭受對手及其團隊 不明攻擊抹黑、惡意影射！

黃守仕點名，1月11日陳語倢直播，影射她攻擊其孩子，及未婚生子的人身攻擊，但卻無法提出「舉證」，依民事訴訟法第277條規定：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任」。故對手已涉及刑法第310條《誹謗罪》：「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金」。

黃守仕指控，陳語倢在直播中強調，不抹黑、不造謠，但卻影射她四處散播，陳語倢要派人選里長。子虛烏有之耳語，讓自己為了釋疑，而疲於奔命！里長為經營在地，重要根基，自己絕不能讓這些不實謠言，影響里長友善民眾黨的心！

黃守仕質疑，造假訊息，接連不斷，惡意攻擊，接踵而來！其團隊更在社群媒體，不斷批評抹黑她。另外，line還有「反守仕社群」，至於是誰成立，頗耐人尋味。

黃守仕強調，為黨內團結，自己深知相忍為黨，但面對含沙射影，不明抹黑，自己已忍無可忍，身心俱疲，萌生退意，故決定退出民眾黨汐止金山萬里選區市議員黨內初選。

最後，黃守仕表示，人生路途，自己少了父母的陪伴；黨內初選，沒有大咖的鼎力相助。但對於一路以來，支持她的朋友們、在地鄉親們，銘感五內，誠摯感謝，有大家的相伴，自己不孤單！

▼陳語倢（右1）（圖／林子宇提供）