　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬文君火爆質詢1.25兆軍購　顧立雄嗆：不想聽我一直講也沒有用

記者蘇靖宸／台北報導

國防部日前在立法院外交國防委員會召開機密會議後，公開1.25兆軍購案7大採購項目，包括各類無人機20餘萬架。國民黨立委馬文君今（26日）質詢國防部長顧立雄時，認為部分項目應放在國防部公務預算裡，才能實質審查，但顧則強調應把特別條例付委審查，才能好好討論。兩人唇槍舌戰，場面一度火爆；顧立雄還回，「我已經很努力在說明，如果委員不想聽，我一直講也沒有用」。

▲顧立雄26日到立法院國防外交委員會備詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲顧立雄26日到立法院國防外交委員會備詢。（圖／記者湯興漢攝）

馬文君26日在立法院外交國防委員會質詢顧立雄時表示，國防部預算的公務預算增至9000多億元，再編列1.25兆特別預算，會排擠到民生等相關預算，所以應該清楚跟國人交代，但上次全機密會議後稍微公布一些相關預算，讓要花的錢具體化，但過去機密是美方還沒知會國會有默契放在機密預算，或有些在研發階段或其他考量放機密，不會像買無人機、無人艇、其他彈藥等，本來放在公務預算部份還放機密報告，這會讓人覺得裝神弄鬼。

馬文君指出，特別預算編列條件有規範，不是口頭說現在很需要就編列，像無人機、無人艇、雷霆2000、次世代系統、機器狗、彈藥產線跟各種研發新型裝備，都不是突發，本就該放在五年建軍計畫裡，依成熟度分年編列、逐年審查，即便要加速也可以分年編列特別預算，而非總括在特別條例裡，因為一旦條例通過，預算被匡列，就是用到完為止。

顧立雄回應，馬文君這樣講，不適合作為多屆召委講出的議事程序內容，1.25兆是上限金額，條例通過後要提出預算詳細項目，這要經過大院許可 。但馬文君說，後續逐年修正、檢討特別預算時，喊停制度空間喪失很多，不像一般公務預算可以好好審查，所以要討論的不是內容刪不刪，而是這些項目到底需不需要用特別條例來編預算。不過顧立雄表示，講這樣至少要付委，付委都不付委，怎麼討論？連討論機會都不給國防部，「我也當過立委」，程序委員會是做什麼議事，大家都很清楚，付委才能討論。

接著，馬文君提到，現在編高額預算去買的武器裝備是否符合我方需求、是否不夠好，「我們無法監督」，若項目那麼重要且正當，她希望回到正當建軍規劃裡，接受分年預算、逐項審查、持續監督。顧立雄提高聲量回應，如果連付委都不肯，那些項目籌獲的必要性跟迫切性，根本沒辦法付委討論，立法院也排了機密專報，委員也沒有來，國防部已經在機密專報上詳細說明。

馬文君反擊，她不參加機密預算是因為有些必須要公開的，不應該裝神弄鬼，用全機密包裝，當天下午就有些部分可以公開，為什麼一開始不公開？顧立雄說，「我們就可以公開事項，都有跟委員再個別溝通，難道沒有進行溝通嗎？」機密專報有做充分說明，請委員能支持，盡速付委討論，所有七類裝備對強化防衛韌性、不對稱作戰至關重要，現在公務預算除了持續案外，新增預算只能佔84億元，不足以快速籌建戰力。

馬文君也質問，「到現在一架飛機沒拿到，怎麼快速投入？」顧立雄怒回，意思是F-16沒有交機，所有其他裝備都不需要籌購？馬文君說，不只F-16，還有其他都沒有，包括彈藥，新廠才剛建好，花了300、400億元建產線，竟然沒辦法自製彈藥裝備，過去可以，現在卻不行。顧立雄表示，相關產線是要增加量能，對國內產能不足、沒有自組產能部分，也要透過特別預算進行產線強化、增建，或循其他途徑籌得，迅速建置所需戰備存量跟戰備需求，非常有急迫性，「我已經很努力在說明，如果委員不想聽，我一直講也沒有用」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／收到台灣禮物太驚喜！金宣虎回送大禮　高允貞唸出ㄅㄆㄇ反應
快訊／山本由伸確定加入WBC！日本公布29人名單
男友猝逝遭家人逼「淨身出戶」　《星光》女星發聲還原真相
快訊／賈永婕嗆酸民：打臉你們真爽！　助霍諾德只想證明「台灣就
搭機「一旁驚見霍諾德」畫面羨煞了　被問是否再來台？本尊親回
Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」！互動被拍
霍諾德徒手攀101　「幕後功臣」是這些人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

153萬人喜迎！0056季配0.866元　花3天填息達陣

黃國昌喊「高雄市長選戰藍白合」　陳其邁冷回：沒注意這新聞

高嘉瑜吃醋喊「愛妃不吃瑜」　王世堅：博君一笑、她其實替陳亭妃高興

網敲碗賈永婕選台北市長　王世堅讚好人才：「1特質」是公職好典範

馬文君火爆質詢1.25兆軍購　顧立雄嗆：不想聽我一直講也沒有用

前台北副市長曝101曾拒阿湯哥　看霍諾德攀登：不會每次都這麼好運

國民黨本周協調新北市長人選　李四川、劉和然有望見面「攤牌」

柯建銘拚連任總召　鍾佳濱：任何成員有意願擔任幹部都是黨團之福

柯文哲自爆「生殖法換軍購案」　蕭旭岑：策略運用不需負面解讀

藍轟綠稱「台灣101」搞政治　鍾佳濱緩頰：國人分得清楚不用太介意

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

153萬人喜迎！0056季配0.866元　花3天填息達陣

黃國昌喊「高雄市長選戰藍白合」　陳其邁冷回：沒注意這新聞

高嘉瑜吃醋喊「愛妃不吃瑜」　王世堅：博君一笑、她其實替陳亭妃高興

網敲碗賈永婕選台北市長　王世堅讚好人才：「1特質」是公職好典範

馬文君火爆質詢1.25兆軍購　顧立雄嗆：不想聽我一直講也沒有用

前台北副市長曝101曾拒阿湯哥　看霍諾德攀登：不會每次都這麼好運

國民黨本周協調新北市長人選　李四川、劉和然有望見面「攤牌」

柯建銘拚連任總召　鍾佳濱：任何成員有意願擔任幹部都是黨團之福

柯文哲自爆「生殖法換軍購案」　蕭旭岑：策略運用不需負面解讀

藍轟綠稱「台灣101」搞政治　鍾佳濱緩頰：國人分得清楚不用太介意

永慶房屋傳遞社會溫暖　力挺愛心公益園遊會關懷弱勢家庭

第二屆模擬聯合國會議AI驅動全球治理新對話 　深化青年參與國際經貿

香蕉哥哥揭20年不老真相！　合體草莓姐姐認「最怕老婆哭」

馬太鞍溪堰塞湖壩體降挖！施工團隊達成任務...全員搭機撤離

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

火燒熟睡街友！泰3屁孩「手機錄影炫耀」　年紀最小才9歲

《荒島囚救》社畜荒島逆襲慣老闆！雷米式「地獄職場幽默」超舒壓

才剛下葬！48歲男子「死而復生」走回家　家人嚇壞：埋錯人了

153萬人喜迎！0056季配0.866元　花3天填息達陣

王心凌唱〈當你〉哽咽泛淚 跟歌迷約定：很快會再見！

政治熱門新聞

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　網洗版轟：叫民進黨101會不會快一點

前台北副市長曝101曾拒阿湯哥　看霍諾德攀登：不會每次都這麼好運

民眾黨汐止區主任控遭黃國昌四金釵抹黑　忍痛退出議員初選

工傷協會批霍諾德攀101「違反工安」　北市府回應了

立院會期倒數5天！政院盼先審總預算

轟卓榮泰稱「台灣101」小家子氣　媒體人：為防蔣萬安搞這麼彆扭？

曝用軍購、總預算跟老柯換代孕　柯文哲：但綠不願意「就是要亂」

馬文君火爆質詢1.25兆軍購　顧立雄嗆：不想聽我一直講也沒有用

柯文哲拿代孕換軍購遭拒　民進黨團：拿子宮換武器？門都沒有！

藍轟綠稱「台灣101」搞政治　鍾佳濱緩頰：國人分得清楚不用太介意

港湖恐再陷泛綠分裂？吳欣岱批政治算計　高嘉瑜喊「重新做人」籲團結

柯文哲認拿人工生殖法跟柯建銘換軍購　綠黨團轟：人民安全當政治籌碼

沈伯洋揭2026中共鎖台三軸線　自嘲最大功能是當「箭靶」

更多熱門

相關新聞

柯文哲自爆生殖法換軍購案　藍：策略運用

柯文哲自爆生殖法換軍購案　藍：策略運用

民眾黨前主席柯文哲想協助同黨立委陳昭姿推動「代理孕母」納入《人工生殖法》；他昨日更自爆，曾與民進黨立院黨團總召柯建銘談《人工生殖法》換取總預算與軍購通過，但遭民進黨團拒絕一事，痛批綠營是為了反對而反對，引發輿論爭議。國民黨副主席蕭旭岑今（26日）為柯文哲緩頰，這應只是柯的策略應用，不必負面解讀；他也強調，藍白合是被藍白兩黨的基層推著走，不是高層說變就變。

國軍新設聯合火協中心「非美方監軍」 　顧立雄：屬既有交流機制

國軍新設聯合火協中心「非美方監軍」 　顧立雄：屬既有交流機制

民眾黨版1.25兆軍購特別條例要來了　黃國昌：明下午開記者會說明

民眾黨版1.25兆軍購特別條例要來了　黃國昌：明下午開記者會說明

美新版「國防戰略」隻字未提台灣！

美新版「國防戰略」隻字未提台灣！

黃國昌遭綠控洩漏軍機　馬文君「滿滿既視感」：老狗變不出新把戲

黃國昌遭綠控洩漏軍機　馬文君「滿滿既視感」：老狗變不出新把戲

關鍵字：

馬文君國防部顧立雄1.25兆軍購

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

霍諾德赤手攻頂101　工傷協會怒噴：把人命當宣傳素材！慘被灌爆

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

深夜脫兒褲子摸下體6秒...查看尿床　台南媽媽竟被控侵犯！

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面