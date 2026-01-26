馬文君火爆質詢1.25兆軍購　顧立雄嗆：不想聽我一直講也沒有用

記者蘇靖宸／台北報導

國防部日前在立法院外交國防委員會召開機密會議後，公開1.25兆軍購案7大採購項目，包括各類無人機20餘萬架。國民黨立委馬文君今（26日）質詢國防部長顧立雄時，認為部分項目應放在國防部公務預算裡，才能實質審查，但顧則強調應把特別條例付委審查，才能好好討論。兩人唇槍舌戰，場面一度火爆；顧立雄還回，「我已經很努力在說明，如果委員不想聽，我一直講也沒有用」。

▲顧立雄26日到立法院國防外交委員會備詢。（圖／記者湯興漢攝）

馬文君26日在立法院外交國防委員會質詢顧立雄時表示，國防部預算的公務預算增至9000多億元，再編列1.25兆特別預算，會排擠到民生等相關預算，所以應該清楚跟國人交代，但上次全機密會議後稍微公布一些相關預算，讓要花的錢具體化，但過去機密是美方還沒知會國會有默契放在機密預算，或有些在研發階段或其他考量放機密，不會像買無人機、無人艇、其他彈藥等，本來放在公務預算部份還放機密報告，這會讓人覺得裝神弄鬼。

馬文君指出，特別預算編列條件有規範，不是口頭說現在很需要就編列，像無人機、無人艇、雷霆2000、次世代系統、機器狗、彈藥產線跟各種研發新型裝備，都不是突發，本就該放在五年建軍計畫裡，依成熟度分年編列、逐年審查，即便要加速也可以分年編列特別預算，而非總括在特別條例裡，因為一旦條例通過，預算被匡列，就是用到完為止。



顧立雄回應，馬文君這樣講，不適合作為多屆召委講出的議事程序內容，1.25兆是上限金額，條例通過後要提出預算詳細項目，這要經過大院許可 。但馬文君說，後續逐年修正、檢討特別預算時，喊停制度空間喪失很多，不像一般公務預算可以好好審查，所以要討論的不是內容刪不刪，而是這些項目到底需不需要用特別條例來編預算。不過顧立雄表示，講這樣至少要付委，付委都不付委，怎麼討論？連討論機會都不給國防部，「我也當過立委」，程序委員會是做什麼議事，大家都很清楚，付委才能討論。

接著，馬文君提到，現在編高額預算去買的武器裝備是否符合我方需求、是否不夠好，「我們無法監督」，若項目那麼重要且正當，她希望回到正當建軍規劃裡，接受分年預算、逐項審查、持續監督。顧立雄提高聲量回應，如果連付委都不肯，那些項目籌獲的必要性跟迫切性，根本沒辦法付委討論，立法院也排了機密專報，委員也沒有來，國防部已經在機密專報上詳細說明。

馬文君反擊，她不參加機密預算是因為有些必須要公開的，不應該裝神弄鬼，用全機密包裝，當天下午就有些部分可以公開，為什麼一開始不公開？顧立雄說，「我們就可以公開事項，都有跟委員再個別溝通，難道沒有進行溝通嗎？」機密專報有做充分說明，請委員能支持，盡速付委討論，所有七類裝備對強化防衛韌性、不對稱作戰至關重要，現在公務預算除了持續案外，新增預算只能佔84億元，不足以快速籌建戰力。

馬文君也質問，「到現在一架飛機沒拿到，怎麼快速投入？」顧立雄怒回，意思是F-16沒有交機，所有其他裝備都不需要籌購？馬文君說，不只F-16，還有其他都沒有，包括彈藥，新廠才剛建好，花了300、400億元建產線，竟然沒辦法自製彈藥裝備，過去可以，現在卻不行。顧立雄表示，相關產線是要增加量能，對國內產能不足、沒有自組產能部分，也要透過特別預算進行產線強化、增建，或循其他途徑籌得，迅速建置所需戰備存量跟戰備需求，非常有急迫性，「我已經很努力在說明，如果委員不想聽，我一直講也沒有用」。