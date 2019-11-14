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洪秀柱深夜發文：不分區報恩名單？最終責任吳敦義承擔

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▲洪秀柱出席「木蘭有約，蓁心愛臺灣」造勢團結大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前國民黨主席洪秀柱。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨不分區名單13日出爐，前國民黨主席洪秀柱對此表示，名單平均年齡偏高，看不到太多青壯傑出一輩，是否為「報恩名單」？期待黨能審慎評估，畢竟最終責任要由黨主席承擔！

不分區名單一曝光就引發藍營基層不滿，除了年齡偏高，也隱藏著派系分贓、老人名單的影子，由席前立委邱毅、蔡令怡閨蜜車宜靜、台北護理健康大學教授李玉嬋為何列入名單，黨中央竟解釋不出，啟人疑竇。馬英九愛將、北市議員羅智強、連系的中常委徐弘庭、代表郝龍斌的台北市議員游淑慧等人晚間靜坐抗議。

對此，洪秀柱13日深夜在臉書發文指出，隨著不分區名單的出爐，引發基層及黨內同志不小的意見，尤其幾位黨內傑出的議員與青年夥伴，更決定靜坐夜諫，感佩各位勇敢挺身說真話的表現。

她說，目前黨中央所公佈的名單，雖不能說沒有專業或沒有形象，但平均年齡偏高，遺憾看不到太多青壯傑出一輩，而外界也開始產生是否為報恩名單的疑慮！

此次大選相當激烈，韓國瑜雖具有高人氣，然而對上的確是挾著整個國家資源以及不斷運用媒體打擊政敵的蔡英文。因此不分區的成敗對選情將扮演決定性的關鍵！國會能否過半、名單能否為大選加分、黨的整體形象能否符合社會觀感，這都反應著本黨有無從過去的失敗經驗記取教訓，讓人民真實感受到國民黨黨的改變，並且與民進黨的政治分贓做出區隔！

因此，名單既然尚未由中央委員會通過，本於黨主席的權責，期待黨能審慎評估，做出最有利於整體選情的決定。畢竟，最終責任均要由黨主席來承擔！文末則寫下「年輕人的舞台、國民黨的未來」

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