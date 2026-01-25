　
社會 社會焦點 保障人權

男約妹上MTV完事挨告！二審劇情大逆轉　竟是她主動問「要做愛嗎」

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲妹子MTV約會控遭網友侵犯。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名男子阿東（化名）先前透過交友軟體，約了女子小乖（化名）見面，怎料2人看完電影後，小乖指控阿東強行觸碰她的隱私部位，導致阿東被判刑。案件經過上訴後，出現大逆轉，高院法官撤銷原判決，改判阿東無罪。

根據判決書內容，阿東2024年間透過交友軟體，約了女子小乖出門，2人一同前往西門町某MTV觀賞電影，相處過程中做出擁抱、親吻等行為。怎料後續小乖報警，指控阿東強行將手放在她的隱私部位，無論怎麼掙扎都沒辦法掙脫。

一審認定強制猥褻　判刑10個月

士林地院法官經過審理，依照強制猥褻罪，判阿東10個月有期徒刑，其餘的部分無罪。阿東對於判決不服，提出上訴，主張小乖主動提議發生性行為，詢問「要不要發生關係」，但因為他想談戀愛，才導致對方不開心。

阿東供稱，當時小乖認為，初次見面就曖昧、親熱，這樣談戀愛不合理，只適合「玩一玩」就好，2人最終意見相左，小乖也決定要離開。當時他不曉得為何對方如此生氣，只能開口安撫，等到看完電影在離開。

高院比對對話紀錄　認與被告說法相符

高院法官審理的過程中，發現2人看完電影離開後，又透過通訊軟體聊天，小乖用語音訊息說出「欸靠你真的很煩欸，第一天就問你要不要跟我做愛，然後你拒絕我說要跟我談戀愛，現在又跟我說可以跟我做愛」等話語，與阿東的證詞並無相違背。

此外，2人結束了MTV的約會以後，還在討論阿東的接吻技巧。綜合各項事證，高院法官認為，2人在看電影的過程中，確實有因對於交往意見不一致，而致使小乖生氣的情況產生。

僅憑指述難以定罪　高院撤銷原判

不過，只憑這些對話，以及阿東傳送的道歉訊息，難以認定確實有強制猥褻的動作。況且2人當下正在曖昧，阿東在小乖不開心、不搭理的狀況下急於安撫、取悅，同樣也是有可能發生的事情，難以認定阿東是因為強制猥褻一事致歉。

高院法官最終認定，案件除了小乖的指述以外，缺乏其他補強證據，最終撤銷原判決，改判阿東無罪。

01/23 全台詐欺最新數據

421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「立百病毒」列第五類傳染病！
青花菜營養翻3倍！專家激推「最強吃法」
未來一周天氣出爐！　這天變冷
北韓國防相「碰觸金主愛」畫面外流　恐觸怒金正恩
新竹工地命案！男從7樓電梯井摔落B1慘死

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

東港警攜警廣空中連線　揭露愛情詐騙話術

關鍵字：

交友軟體約會糾紛強制猥褻判決逆轉台北案件

