買賣房很正常！孫大千證實韓國瑜曾購「內湖工業宅」　近日將一次公布

▲孫大千證實韓國瑜有買工業宅。（圖／東森新聞，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

日前媒體報導，高雄市長韓國瑜在出任北農總經理前一年，其夫人李佳芬曾受邀加入買屋團，買下南港第一豪宅，之後又加碼傳出韓國瑜、李佳芬夫婦的閨蜜群，曾於2011年底購入內湖工業宅。對此，韓辦副執行長孫大千13日證實「韓國瑜確實有買」。這明顯與韓陣營先前的說法「先賣掉內湖房產、才購買南港無雙」兜不攏。

韓國瑜上周被週刊爆料耗資7200萬在南港買豪宅，當時韓辦發言人何庭歡表示，2011年韓國瑜夫婦有意到台北發展事業，先在內湖貸款購屋，後因為家中有三個子女，認為內湖空間不足，需要大一點的生活空間，因而處分了內湖的房產，改到南港購買預售屋。

但是，現在又爆出，李佳芬於2011年貸款3000多萬元買了內湖新潤峰哲工業宅A1戶10樓，之後在2018年賣到3620萬元。對此，韓辦副執行長孫大千13日晚間在《新聞面對面》節目上證實稱，韓國瑜確實有買工業宅，夫妻倆的人生過程當中買屋、換屋、置產是「很正常的一件事情」，近日就會公布清楚。

孫大千稱，韓國瑜極可能在2011年同時購買了南港豪宅及內湖工業宅，且分別於2015及2018年脫手。但這就明顯與韓陣營先前的說法「先賣掉內湖房產、才購買南港無雙」不同。

此外，孫大千12日臉書發文諷刺，日前被爆出的「南港購屋案」，只是一碟小小的前菜，後面還有一道一道豐盛的餐點會逐步上菜。台灣人民可以拭目以待，保證精彩絕倫，遠遠超過101的元旦煙火。

孫大千酸，「老大哥」展現了驚人的能力，把一大堆原本應該受到保護的個人資料，透過媒體和政客對韓國瑜進行抹黑。孫大千指出，消滅韓國瑜只不過是「老大哥」殺雞儆猴的一個實力展現，「老大哥」就是要告訴所有想要對抗它的人，這就是與「老大哥」為敵的下場。

孫大千強調，韓國瑜在六十天之後能不能夠活下來？唯一的關鍵握在每一位台灣人民的手中，「用選票向老大哥說不」，才能夠真正捍衛台灣民主自由的價值。

▲內湖區「新潤峰哲」工業宅。（圖／翻攝自Google Map）



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