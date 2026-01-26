蔣萬安月底見黃仁勳簽約？　李四川稱由輝達決定：農曆年前完成

▲李四川說明輝達簽約進度。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市都委會今（26日）審議輝達進駐北士科案，經討論後將廢除T17、T18中間15公尺寬道路，合併成完整基地等內容。台北市副市長李四川表示，這次都委會的變更審查重點有四項，包括放寬建蔽率、道路合併、提高單層高度、在不影響交通的情況下設置車輛進出口；至於簽約時間，他說，由輝達執行長黃仁勳決定哪一天，所有的活動跟計劃都由輝達決定，原則上一定會在農曆過年前把所有的合約全部簽訂。

都委會今日討論變更審查重點有四項，包括放寬建蔽率、道路合併、提高單層高度、在不影響交通的情況下設置車輛進出口。針對道路合併，李四川指出，道路合併完了以後，原來的道路的面積有部分把它移到福國路5公尺，那再移到士科路5公尺，所以原來福國路40米就變成45米，士科路就會從原來15米就變成20米，所以道路的這一個部分大概應該沒有問題。

李四川說，中間還有一些文字修正、還有部分委員也有建議，例如針對輝達進駐之後的產業發展，要增加說明；在建蔽率的部分，綠容率因為建物沒有垂直的部分，所以無法達到，但是平面的綠覆率仍會依照新規定，也就是開放空間要達到80％，這部分在都委會裡面，所有委員仍堅持依照新規辦理。

至於與黃仁勳的簽約時間有確定是在月底嗎？李四川強調，還是尊重輝達的決定，由黃仁勳決定是哪一天，不管是看現場、或是相關活動，都是由輝達決定，北市府配合，是否為29日或30日主要還是跟輝達母公司討論，因為簽約上還有議價等相關行政作業，一定會在農曆年前把所有合約全部簽訂。