曝用軍購、總預算跟老柯換代孕　柯文哲：但綠不願意「就是要亂」

▲柯文哲、黃國昌25日上午到高雄出席民眾黨「守護南方希望『高雄轉型、青年未來』青年論壇」。（圖／民眾黨提供）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨前主席柯文哲日前就《人工生殖法》修法議題拜會民進黨立法院黨團總召柯建銘，柯建銘後來2度下令衛環委員會要將法案送出委員會，但仍有綠委反對。柯文哲今（25日）爆料，他當時對柯建銘說，讓人工生殖法通過，而總預算、軍購案他來處理，給大家一個台階下，讓國家正常運作，結果民進黨不願意，就是要亂，為反對而反對。柯文哲還諷賴清德清，「我看他比較像明崇禎皇帝，哪裡像清德宗？」

柯文哲、民眾黨主席黃國昌25日上午到高雄出席民眾黨「守護南方希望『高雄轉型、青年未來』青年論壇」。柯文哲會中表示，中國前領導人鄧小平說改革開放的秘密是「不爭論」，這點是他最近對賴清德政權最大的批判，如果他來當家，每天早上7時半工作到晚上10時，做事都來不及，怎麼在立法院吵吵鬧鬧，所以「不爭論」，做事很重要。

接著，柯文哲提到，他最近起手式用《人工生殖法》，認為應該沒有什麼意識形態、藍綠、統獨，就是民生議題，但他要講個國家機密，就是他對柯建銘說「給你一個台階下」，讓人工生殖法通過，而總預算、軍購案他來處理，給大家一個台階下，讓國家正常運作，結果民進黨不願意，就是要亂，為反對而反對。柯文哲也說，做事不是比較輕鬆，為什麼賴清德會覺得吵架比較輕鬆？這是他的疑問。



黃國昌回應，「對你來說可能是想國家人民，對他們來講在2028怎麼贏」，前兩天協商總預算新興計畫，民進黨立委派兩個代表講完話就跑，不敢留下來面對該面對的問題，因為新興計畫裡有子女生育補助，立院要同意要不要先讓政府使用，但他們不願意留下來說好，回到柯文哲講的「不爭論」問題，可以做得先做，但賴政府現在沒打算要這樣。黃也說，「有時候我們是心存善念、以禮相待，希望國家往前進」，但執政者腦袋在想的不是這回事，這就是為什麼在這工作崗位上很疲憊。

柯文哲接續說，他要明著跟賴清德說，「還是你一念之間」，就認真工作就好，為什麼把國家搞四分五裂，每天早上七時半上班到晚上十時下班，第二天早上繼續，禮拜一工作到禮拜日，不敢說改一天改變國家，但每天做一點、一直做，保證會連任，結果每天搞鬥爭，國家亂糟糟，「要當清德宗，清德宗還不是最後一個皇帝，我看他變成明崇禎」。柯文哲強調，「我看他比較像明崇禎皇帝，哪裡像清德宗？」清德宗還想要力爭上游，只是運氣不好在甲午戰爭被打敗。