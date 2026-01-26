踹椅背遭運將「丟包台64」…醉男倒臥內車道　被4車輾過慘死

▲新北台64線死亡車禍，醉男遭多元計程車運將丟包車道，被4車輾斃慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市台64線快速道路25日凌晨2時許傳出一起驚悚死亡車禍，警方初步調查，25歲的溫男當天在北市喝酒，酒後叫來多元計程車，並搭上司機林男的座車，未料途中溫男因踢踹椅背而與林姓司機發生口角，林男竟直接將溫丟包在台64快速道路上，導致溫男不勝酒力倒臥在內側車道，隨後一連遭4車輾過慘死。警方後續將林男等5人依「過失致死罪」嫌移請新北地檢署偵辦。

警方調查，死者溫男當天酒後叫來由林男(46歲)駕駛的多元計程車返家，未料途中溫疑似踢踹司機椅背，引起林男不滿，雙方發生激烈口角爭執，林男竟直接將溫丟包在台64快速道路上；溫因喝醉、不勝酒力，被趕下車後直接倒臥在內側車道處，由於當時天色昏暗，竟一連遭4車輾過。林男在丟包不久後隨即撥打110報案，待警方上台64尋人時，溫男早已遭輾斃身亡。

拒調查，涉嫌肇事的4車駕駛分別為陳男(39歲)、邱男(26歲)、簡男(54歲)、魏男(45歲)；警方鑑識小組於現場完成勘驗採證，並積極調閱路口監視器還原過程，後續將林男等5人依「過失致死罪」嫌移請新北地檢署偵辦；林男於快速公路違規停車及請乘客下車之行為，依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第8款(違規減速、臨時停車或停車)及第38條第2項(計程車駕駛人任意拒載乘客)規定，依法舉發。