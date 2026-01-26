工傷協會批霍諾德攀101「違反工安」挨轟　北市府：均依SOP執行

▲霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，以不到兩小時的時間完成登頂。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），昨日挑戰無裝備、徒手攀登台北101，僅花費91分鐘就成功登頂，掀起世界關注。不過工傷協會在晚間對此表示強烈譴責，101公然踐踏職業安全，「這不是表演，這是把人命當成宣傳素材！」台北市政府回應，在安全措施方面，勞動局完全依《勞檢自治條例》，針對所有繩索操作人員的資格證書與安全裝備進行檢查。

工傷協會昨晚指出，台灣多年來「職業墜落死亡」長期高居各類職災死因之首，這不是偶發，而是制度性失靈的結果。回顧台北101，在3月31日那場地震中，曾造成5名工人死亡，並於信義路旁設立工殤碑，提醒社會工安是用人命換來的教訓。然而令人震驚的是，今天的 101 業主，竟然容許一名人員在毫無完善防護措施的情況下，攀登台北 101 大樓。

工傷協會認為，當企業選擇無視工安，就是在向社會傳遞一個極其危險的訊息，只要有話題，人命可以被犧牲，因此不接受這樣的價值觀，也絕不應該再容忍。請問台北市政府勞動局，這樣毫無防備，怎麼會同意讓101舉辦並公然違反工安？如果掉下來怎麼辦？101這樣是在公然挑戰台北市勞動局的公權力。

台北市文化局對此回應，此次活動完全依照台北市電影委員會相關規定辦理，由台灣劇組依程序申請，所有作業流程均依SOP執行。至於安全措施，台北市勞動局則依《勞檢自治條例》，針對所有繩索操作人員的資格證書與安全裝備進行檢查。