【完整名單】國民黨不分區立委出爐　安全名單恐下修至12席

▲國民黨主席吳敦義排不分區第8名 。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨13日公布不分區立委名單並提報中常會，根據出爐的名單，不分區第1名為前警大教授葉毓蘭，黨主席吳敦義則排在第8名。不分區名單在13日提報中常會後，國民黨將在16日召開中央委員會全體會議行使同意權，再由吳敦義18日前核定。



藍營人士憂心，原先樂觀預估安全名單上看約15席，但這次名單上的人選並無太大亮點，且政治組似乎多過於專業組，恐會流失許多政黨票，不分區席次下修約12席。

國民黨不分區立委名單：

1. 前警大教授葉毓蘭

2. 國民黨現任立委曾銘宗

3. 前立委李貴敏

4. 退將吳斯懷

5. 前立委鄭麗文

6. 全國農田水利會長林文瑞

7. 學者李玉嬋

8. 國民黨主席吳敦義

9. 屏東縣黨部主委廖婉汝

10. 前總統府發言人陳以信

11. 救國團主任葛永光妻子車宜靜

12. 台南市黨部主委謝龍介

13. 台商溫玉霞

14. 前立委翁重鈞

15. 中常委張育美

16. 實踐大學企管系講座教授江岷欽

17. 中常委吳陳瓊秋與前立委吳光訓之女吳怡玎

18. 中常委李德維

19. 台北榮總護理部主任王桂芸

20. 中常委曾文培

21. 桃園新住民文化交流協會理事長牛春茹

22. 中常委范成連

23. 中常委侯佳齡

24. 警政署督察室前主任耿繼文

25. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭

26. 前立委張慶忠之子張智倫

27. 會計師邱素蘭

28. 台灣勞工總工會理事長王裕文

29. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長、首位參選公職陸配史雪燕

30. 組發會副主委、行政院東部聯合服務中心前副執行長林有志

31. 廣播媒體人許謹如

32. 中華民國醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠

33. 台大護理系榮譽教授黃璉華

34. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章

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