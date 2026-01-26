快訊／民眾黨版軍購條例出爐　預算上限4000億、政院需赴立院專報

▲民眾黨團總召黃國昌26日下午出席「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對1.25兆軍購特別條例，民眾黨立法院黨團今（26日）推出黨版，總額上限為新台幣4000億元，籌購M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統等武器，並規定行政院應在條例通過後一個月內，向立法院提出5項「專案報告」並備質詢；另為防排擠到其他民生預算，規定條例施行期間總預算的社福支出不得少於115年度總預算案的社福支出占比。民眾黨團總召黃國昌強調，台灣人從來沒有把自由當作免費，但條例採一年一期方式編列，而非一次全部的錢通通給。

立法院在野黨團不滿行政院提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（1.25兆軍購特別條例）案項不明，連續8次拒絕付委審查。黃國昌1月12日率團閃電訪華盛頓回國後，直指僅3000多億元為對美軍購，其餘用途不明，將自提民眾黨團版本。而國防部則在民進黨立委王定宇安排下，19日在立法院外交國防委員會上以秘密會議方式說明，並於會後公開7大籌購品項，包括20餘架無人機、60門M109A7自走砲、82套籌購海馬士多管火箭飛彈系統。

民眾黨團26日召開記者會公布黨版的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，條例共有8條，總額上限為新台幣4000億元，並規定預算施行期間應考量我國財政能力；對比「行政院版」採購項目，民眾黨團僅列出6項對美軍購案，羅列出部份日前國防部在機密會議後有公布的案項，包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機、標槍飛彈、拖式飛彈等，並規定「因應國軍作戰能力急速提升之需求且取得外國同意售出之項目，預算上限為新台幣881億元」。

另外草案也明訂，行政院應在條例通過後一個月內，向立法院提出「專案報告」並備質詢，內容須包含過去5年軍事採購效益與到貨情形、採購項目籌獲期程與全壽期維持成本等。另為防排擠到其他民生預算，規定條例施行期間各年度中央政府總預算案所編列的社福支出不得少於115年度中央政府總預算案所編列的社福支出占比。

黃國昌表示，自由當然不是免費，台灣人從來沒有把自由當作免費，但台灣付了高額納稅錢做軍事採購，但沒有拿到東西怎麼強化國家安全，前總統蔡英文任內針對軍購編列2次特別條例，第一次是「中央政府新式戰機採購計畫」2472億元，結果目前為止，依照審計部公布預算執行進度，2025年支付了1434億元，卻都還沒到貨。

黃國昌也指，最近買新創科技公司的無人機在烏克蘭戰場出一堆包，同型號買回台灣，讓他沒辦法理解為什麼這次要編預算多買，結果目前為止沒聽到國防部任何讓人合理解釋，這是為什麼民眾黨對此次軍購特別條例會這麼猶豫、慎重。

說明民眾黨團特別條例時，黃國昌提到，針對如果要突然有必要快速、急速提升作戰能力需求，且經過外國政府同意售出的品項，保留第四條第六款20%金額， 約881億元，可以因應本來沒計畫到的特別需求品項；另第四條清楚說，依照條例授權行政院開始編特別預算，但編列時候清楚採購裝備、系統跟其他相關支援系統具體名稱、數量、預算金額，並要說清楚全壽期維持金額跟預計執行年度，且既然是用特別預算去買，就不要跟總預算的項目重複。

黃國昌強調，條例草案總額4000億元，採一年一期方式編列，條例通過後行政院要向立法院提出專案報告，內容包括軍事採購效益與到貨情形，而在編列執行完一年後，接下來第二期，後續還是要經過立院同意，再分期進行預算籌編，而非一次全部的錢通通都給你。

民眾黨團說，民眾黨團經過多次諮詢會議，與國防軍事專家與退役將領討論後，擬具「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，在強化國防安全並維護制度穩定前提下，建立預算明確投資範圍、財政上限與分階段監督機制，確保每一分國防支出皆符合戰略目標、效益評估與民主審議，在防衛急迫性與民主監督性之間，建立制度化且可長可久的衡平機制。