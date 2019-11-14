見國民黨不分區名單　王鴻薇：到底我們要怎麼拉票？

▲台北市議員王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨不分區立委13日公布，警大前教授葉毓蘭、反年改團體「八百壯士」副指揮官吳斯懷、前立委邱毅等都名列，而黨主席吳敦義則列第10名，引發外界討論。對此，國民黨議員王鴻薇表示，國民黨經歷去年九合一大勝，卻未團結、一再內耗，看到該份名單後，更是無奈，「到底我們要怎麼拉票，難道只能讓支持者含淚去投？」

王鴻薇14日在臉書表示，因為還具國民黨發言人身分，昨天幾位議員及國民黨中青生代晚上靜坐黨部，我帶上雞排用心意支持他們。但是刻意低調終究無法讓自己平靜，此次不分區立委名單引發黨內外及支持者怨氣大爆發，只賸不到兩個月的大選，到底要如何選下去。

「國民黨經歷去年九合一大勝，未能凝聚氣勢，反而一而再、再而三，周而復始地紛亂內耗」，王鴻薇直言，即使走到今天仍然不能平靜，真的令支持者痛心疾首，欲哭無淚。

王鴻薇說，不分區名單出爐，如果連黨內的公職、指標性人物以及長期挺藍的支持者、媒體等，都無法接受，「到底我們要怎麼拉票，難道只能讓支持者含淚去投？」

至於昨天在黨部的都是黨籍議員，王鴻薇說，目前立委候選人更加關切這份名單，但是為免爭議，不好跳出來批評，但是目前不分區名單會使支持者投票率降低，直接被影響的就是區域立委。

